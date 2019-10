Tim Cook a Firenze | combattere le fake news fa bene alla libertà

Apple - Tim Cook : “Noi usiamo 100% rinnovabili - non vogliamo creare sconvolgimenti al clima” : “Non vogliamo creare sconvolgimenti a livello climatico: noi utilizziamo al 100% energie rinnovabili ”. Lo ha affermato Tim Cook , amministratore delegato di Apple , nel corso dell’iniziativa ‘Il Quotidiano in Classe’ organizzata a Firenze dall’Osservatorio permanente giovani-editori. “Siamo sostenitori dei diritti umani – ha proseguito – e non lo facciamo perche’ e’ previsto da ...

Tim Cook : “Apple ha impiegato 443 dreamer in 36 Stati. Non li abbiamo assunti per gentilezza o carità" : Tim Cook e i vertici della Apple scendono di nuovo in campo in difesa degli immigrati e contro le politiche del presidente americano Donald Trump. In una lettera alla Corte suprema i responsabili della casa di Cupertino manifestano il proprio sostegno al provvedimento varato dall’amministrazione Obama per la protezione dei dreamer, gli immigrati entrati irregolarmente negli Stati Uniti da bambini. L’amministrazione Obama ...