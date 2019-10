Insigne – Il capitano non diregisce il rimprovero post Cagliari e l’esclusione di ieri

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’edizione odierna de Il Mattino lancia l’allarme per il nuovo capitolo della “questione”., stando al quotidiano, ha mostrato i segnali della delusione dovuta all’esclusione già al termine della rifinitura di martedì pomeriggio.nervoso “C’è chi dice che la scelta di Ancelotti non sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, anzi. Nella rifinitura di martedì pomeriggio, infatti,è stato il primo ad abbandonare il campo, con un volto scuro e il muso lungo, quello di chi sa che all’indomani non dovrà nemmeno fare la doccia. Addirittura durante l’allenamento ha tirato un pallone con forza verso un tabellone pubblicitario: un modo per scaricare la frustrazione dell’esclusione”. Sistema di gioco “Le cose tra l’allenatore del Napoli e il suonon sono mai state tutte ...

FedericoFerri : Da capitano, non era (e non è) d’accordo su un’opinione e un’espressione di Marocchi. Non ha parlato per mezzo di a… - Salvucc20278465 : RT @Gazzetta_it: #Napoli Caso #Insigne: ecco come si è arrivati ad avere il capitano in tribuna - antoniettaciont : RT @_SiGonfiaLaRete: #Insigne in tribuna, decisione presa martedì. Ecco la reazione del capitano -