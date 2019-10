Meteo | perturbazione artica | le temperature crollano di 10 gradi In arrivo anche

Allerta Meteo Liguria : perturbazione da ovest - previsti “rovesci e temporali forti” : Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria , con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’ Allerta Meteo gialla per temporali , emanata da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l’estremo ponente. Dunque, Allerta sulle zone B, C, D, e dalle 00.00 alle 14.00 di domani mercoledi’ 2 ottobre. La ...

Meteo - perturbazione polare in arrivo : forti piogge e temperature in picchiata : Godetevi questi ultimi due giorni di caldo perché da mercoledì 2 ottobre cambia tutto. Il dominio anticiclonico e il clima tardo estivo saranno scacciati via dall'Italia a suon di temporali, anche forti con il rischio di colpi di vento e grandinate. "Questo perché i contrasti con la massa d'aria in