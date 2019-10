Mattino | bagni incompleti in alcuni settori del San Paolo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) 5 impianti su 65 non ancora completati, è questo lo stato dei lavori fatti per le Universiadi a Napoli, come riporta il. Tra questi 5 figura anche il Sanqui idella struttura di Fuorigrotta devono essere ancora installati, sembra una conquista storica quella deie purtroppo le cose stanno davvero così, al Sanè ancora un problema per chi frequentadello stadio andare a fare la pipì. I tempi per la consegna, ha spiegato il commissario Basile, sono al 31 dicembre quando terminerà il mandato assegnato all’Agenzia regionale per le Universiadi. L'articoloindel SanilNapolista.

SiamoPartenopei : IL MATTINO - San Paolo, è ancora caos! Bagni ancora da installare: le aziende hanno incassato solo... - cn1926it : #CaosUniversiadi, #IlMattino denuncia: '#SanPaolo ancora senza bagni e pagamento fermo alle imprese' - SiamoPartenopei : Il Mattino - Caos Universiadi, San Paolo ancora senza bagni: cantieri aperti e pagamento fermo alle imprese -