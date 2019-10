Come è andato l' incontro tra Giuseppe Conte e Mike Pompeo 

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) I dazi occupano la scena del confronto tra Italia e Stati Uniti, che, nelle ore in cuiPompeo è in visita in Italia, fanno sapere di "condividere" con Roma "l'impegno per un commercio libero ed equo". È stato il presidente del Consiglio,, a insistere con il Segretario di Stato americano affinché l'Italia non venga colpita dalla politica dei dazi americani, che rischiano di mettere in ginocchio il settore agroalimentare. L'trae Pompeo è stato preceduto da un fuori programma: nella sala dei Galeoni una inviata delle Iene, Alice Martinelli, in riferimento alla questione dei dazi, ha cercato di consegnare un pezzo di Parmigiano a Pompeo., visibilmente irritato, ha allontanato la cronista: "Lasci fare a me il presidente del Consiglio, non è così che si difende l'Italia", le ha spiegato. L'inviata delle Iene è stata accompagnata fuori dagli ...

angelomangiante : Due mesi di stop sono tanti. Salta 15 partite tra campionato, coppe e nazionale. Ma l'intervento è andato bene e de… - Bhobho32531503 : @matteosalvinimi Del resto da una riciclata come lei, cosa ti vuoi aspettare? A Matteo ti sei fatto mettere sotto..… - gnavoni : Forse mi son perso un passaggio, ma #salvini questa estate al papete ha convocato un consiglio dei ministri? Mi sem… -