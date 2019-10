Ufficiale la tracklist del nuovo album di Benji e Fede con 4 duetti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ladeldiè finalmente. Dopo la rivelazione del primo duetto con Nek, sono noti anche gli altri brani che i due artisti hanno voluto inserire nella prossima prova sulla lunga distanza. L'è atteso sul mercato per il 18 ottobre e conterà su ben 4, compreso quello con Nek in Safari. Presente anche un duetto con Shari, ex concorrente di Tu Sì Que Vales, oltre a quello con Tormento e uno con l'amico Rocco Hunt. Lache hanno pensato per Good Vibes è stata annunciata sui loro social ufficiali e conta su 12 brani, con i titoli che riportiamo qui di seguito: 1. Good Vibes2. Solo con te3. Safari feat. Nek4. Tatuaggi5. Sale con Shari (ex concorrente di Tu Si Que Vales)6. Quando sei con me7. L'ultimo gin tonic feat. Rocco Hunt8. Dove e quando9. Mi piace10. Magnifico Difetto11. Tra lo stomaco e lo sterno con Tormento12. ...

OptiMagazine : Ufficiale la tracklist del nuovo album di @BenjieFede con 4 duetti - msft_fml : @i_am_arise Aspetto la tracklist ufficiale perché al momento c'è solo la tracklist della livestream che copriva metà del suo set -