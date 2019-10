Uccisa a botte e morsi | Eleonora Perraro aveva denunciato il marito per violenza domestica

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019)giàilMarco Manfrini per, la donna di 43 anniin faccia lo scorso 5 settembre, in provincia di Trento. Manfrini, 50 anni, oggi in carcere per il delitto, era già stato ammonito dal questore di Trento per un'aggressione in cuilesionato lo sterno alla moglie. Secondo la testimonianza di un'amicaavrebbe voluto lasciar e il

JuveNelCuore88 : RT @proudGhe: “Un raptus di gelosia”. Ma quale raptus, avete un problema di fondo, che va a iniziare da quando eravate piccoli e siete cre… - bassarelli : RT @proudGhe: “Un raptus di gelosia”. Ma quale raptus, avete un problema di fondo, che va a iniziare da quando eravate piccoli e siete cre… - thxulouis : 50 anni e si mette a piangere perché fidanzatino fa a botte con altre persone e non solo con lei. Ma stai uccisa c… -