Genk | il tecnico Mazzù | “Proverò anch’io a masticare il chewing gum come Ancelotti

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Contro il Napoli servirà equilibrio e soprattutto dovremo imparare la lezione dalla partita di Salisburgo”. Sono le parole dell’allenatore delFelicenel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Napoli. “Contro il Salisburgo abbiamo giocato bene solo 25 minuti e questo non può succedere in una competizionela Champions League. Abbiamo commesso troppi errori e non è stata una bella esperienza per noi.è un allenatore che ammiro, ha molta esperienza e ha vinto tanto in Europa. Domani proverò anche io ailgumlui, magari ci aiuterà a vincere.riesce sempre ad avere un ottimo rapporto coi suoi giocatori, e questo è molto importante”. “Dries Mertens è un campione, è intelligente e sa fare bene in qualsiasi zona del campo. Gioca con entrambi i piedi, segna di ...

