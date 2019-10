Carne rossa cancerogena? Un recente studio la scagiona da ogni pericolo per la salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Secondo unodefinito quasi controverso, ridurre il consumo di salsicce, bistecche, salame e tutte le altre forme dio trasformata è inutile ai fini della. La ricerca – che è in disaccordo con tutte le altre finora rese note – sostiene che le prove sono deboli e che il rischio per laè veramente esiguo. Ad essere sotto accusa, per diversi studi, sono lacome manzo, agnello, maiale, vitello e selvaggina, e latrasformata come pancetta, salsicce, hot dog, salame,in scatola, patè e prosciutto. Una delle preoccupazioni principali riguarda il cancro all’intestino. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità ha creato allarme in tutto il mondo quando ha affermato che in particolare le carni trasformate provocano il cancro. Secondo diversi studi, nello ...

