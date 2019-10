A Hong Kong è una grande giornata di proteste

Cortei a Hong Kong - lanciati lacrimogeni : 9.30 Primi momenti di tensione a Hong Kong dove oggi i manifestanti anti-Cina hanno in programma diversi appuntamenti per sfidare il divieto della polizia a manifestare. Nel mezzo di scaramucce con gli attivisti pro-democrazia, la polizia ha lanciato lacrimogeni. Il corteo più grande in centro, con migliaia di persone vestite di nero che scandiscono slogan contro il Pcc, nel 70esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare ...

Anche oggi ci sono proteste e duri scontri a Hong Kong : A Hong Kong la polizia ha utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, in una nuova giornata di proteste piuttosto dure e che hanno portato a numerosi scontri con la polizia. Le manifestazioni contro il governo cinese e le

A Hong Kong le forze speciali contro i manifestanti - numerosi arresti : Migliaia di manifestanti hanno partecipato al corteo contro i totalitarismi a Hong Kong, conclusasi con numerosi arresti da parte della polizia.Le forze dell’ordine hanno messo in campo le unità speciali, i ‘raptor’, in risposta al continuo lancio di oggetti e dei tentativi dei dimostranti per scavalcare barriere erette a difesa dei palazzi governativi e del Parlamento. La marcia puntava ad aderire alla Giornata ...

Hong Kong - la polizia spara lacrimogeni contro i manifestanti : Aumentano le tensioni anche in vista, martedì prossimo, del 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese

Ci sono state nuove proteste e violenze a Hong Kong durante una manifestazione per i cinque anni del “movimento degli ombrelli” : A Hong Kong ci sono state nuove violenze tra agenti di polizia e manifestanti, che avevano organizzato una manifestazione per commemorare il quinto anniversario del “movimento degli ombrelli” nato nel 2014 per protestare contro le ingerenze del governo cinese. La

Hong Kong - proteste e scontri con la polizia nel quinto anniversario di Occupy Central. Joshua Wong : “Mi candido alle elezioni locali” : Si riempiono ancora le piazze di Hong Kong. L’ex colonia britannica dal 1997 passata sotto la sovranità di Pechino in base al principio “un paese, due sistemi” da mesi è attraversata dalle manifestazioni indette in seguito alla proposta di legge, poi ritirata, che prevedeva l’estradizione in Cina e organizzate organizzato dal Civil Human Rights Front. Anche oggi migliaia di persone si sono radunate a Tamar Park per ricordare i cinque ...

A Hong Kong c’è stato il primo di una serie di incontri pubblici tra la governatrice Carrie Lam e la popolazione : A Hong Kong, dove da più di tre mesi proseguono dure e affollate proteste contro il governo e la Cina, si è tenuto oggi un incontro tra alcuni residenti (rappresentanti della “popolazione”) e la governatrice Carrie Lam. È il primo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da Hong Kong sulle tracce degli italiani d’esportazione : Alessandro Borghese riparte su Sky Uno martedì 24 settembre Per riempire le repliche costanti di Sky Uno e Tv8 servono anche nuove puntate. Ecco così che Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da questa sera martedì 24 settembre con un nuovo ciclo di 7 puntate in onda in prima tv assoluta su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Addirittura questo nuovo ciclo parte da Hong Kong dove si ...

Trump all'Onu attacca la Cina : "Protegga la libertà di Hong Kong e Wto da riformare" : Il presidente americano a tutto campo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite con i sui temi classici: dalla linea duro contro l'Iran alla Nordcorea, dalla difesa dei confini contro l'immigrazione all'attacco alle Ong e ai "globalisti"

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2019 - anticipazioni prima puntata : tutti a Hong Kong : Alessandro Borghese torna a condurre e giudicare la sfida di 4 Ristoranti e parte da Hong Kong per l'edizione 2019, al via questa sera, martedì 24 settembre, alle 21.15 su SkyUno. Un debutto decisamente innovativo per un format che è ormai una garanzia e che presenta sette nuove puntate per sette nuove sfide: dopo Hong Kong si va all’Isola d’Elba, Palermo, Gargano, Firenze, Franciacorta e Riviera di Ulisse, ovvero sulla costa del golfo di ...

4 Ristoranti : nella prima puntata Alessandro Borghese in trasferta ad Hong Kong : 4 Ristoranti Il tour culinario di Alessandro Borghese sta per ripartire. I nuovi episodi di 4 Ristoranti andranno in onda da stasera alle 21.15 su Sky Uno, e vedranno ancora una volta quattro protagonisti contendersi, in ognuna delle 7 tappe raggiunte del programma, il titolo di miglior ristorante in una particolare categoria e area geografica. In occasione della prima puntata Borghese varcherà i confini nazionali per approdare ad Hong Kong. Il ...

A Hong Kong un ristorante ha creato un menu ispirato alle proteste : Un fermo immagine del video della Reuters dedicato al menu ispirato alle proteste di Hong Kong (fonte: Reuters) Uova alla gas lacrimogeno o un drink decorato con quello che sembra un occhio insanguinato. Non si tratta di ricette splatter pensate per festeggiare Halloween, ma dei piatti inseriti nel menu di un ristorante di Hong Kong per ricordare le proteste pro-democrazia degli ultimi mesi. Il proprietario del ristorante Spicy Andong, Roy Ma, ...