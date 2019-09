Un Passo dal Cielo 5 | trama del 10 ottobre | Vincenzo ha un confronto negativo con Eva

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Prosegue l’appuntamento con la famosa serie televisiva Undal5, che vede protagonisti Daniele Liotti e Pialr Fogliati, nei panni di Francesco Neri ed Emma Giorgi. Le anticipazioni della quinta puntata che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 102019, svelano in anteprima che il commissarioNappi (Enrico Ianniello) che sino ad ora si è dovuto occupare della figlia da solo, avrà un nuovo scontro con la compagna Eva Fernandez (Rocío Muñoz Morales). Il tanto attesotra i genitori della piccola Carmela non avrà un esito positivo, visto che non riusciranno a chiarire le loro divergenze. Riassunto episodio del 3Nel corso del quarto episodio che andrà in onda in prima serata giovedì 32019, Valeria si troverà in una scomoda posizione, poiché molti indizi porteranno a pensare che sia stata lei ad aggredire un insegnante di sci. Anche...

juventusfc : Zona mista per i #JuventusMember ... A un passo dal campo, invece, nostri #JuniorMember #BimbiInCampo… - Ettore_Rosato : A Malta è stato fatto un passo avanti importante. Gli immigrati che sbarcano in Italia verranno redistribuiti in al… - sandrogozi : Da appassionato di #maratona dal 2008 come potrei non essere alla partenza della più bella #maratona della politica… -