Pensioni | Q100 | probabile divieto di arrotondamento dell' assegno dal 2021

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si continua a discutere sulla Legge di Stabilità 2020 che dovrebbe essere pronta in autunno. Come ormai noto, il meccanismoe quote fortemente voluto dalla Lega resterà in vigore fino al terminea sperimentazione prevista per ilma il Governo giallo-rosso studia nuove modifiche sulla misura: i lavoratori che decideranno di anticipare l'uscita non avranno più la facoltà di arrotondare l'stretta su Quota 100 Come recita il Decreto Legge n. 4/2019 la pensione con Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia con altri redditi derivanti da lavoro dipendente o da lavoro autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale a condizione di non superare i 5 mila euro lordi annui. Tuttavia, l'esecutivo giallo-rosso potrebbe introdurre una nuova opzione ...

