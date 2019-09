Il tribunale di Roma ha deciso di dare la semilibertà a Rudy Guede | condannato come unico

Ryanair condannata per comportamento antisindacale dal tribunale di Roma : Brutte notizie per la compagnia low cost irlandese Ryanair: il sindacato Filt-Cgil dà notizia di una nuova condanna da parte del tribunale di Roma per comportamento antisindacale. Non è il primo caso per la compagnia aerea: già in precedenza infatti è stata condannata dai tribunali di Bergamo e Busto Arsizio. Per il sindacato questa notizia rappresenta un'altra fondamentale vittoria, una vera e propria rivincita per i dipendenti che in questi ...