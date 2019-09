Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Se c’è un classico del breakfast americano più delle uova con il bacon è il giornale del mattino lanciato sulla soglia di casa. In America, lasciate perdere New York, Chicago, San Francisco e quei paesi lì, ci sono migliaia e migliaia di Ketterling dove si esce ancora in pantofole per raccogliere la copia del giornale locale prima di sedersi in poltrona con una bella tazza di caffè appoggiata sul bracciolo. Per fortuna. Per fortuna, perché sono i giornali locali, i giornali di città, di quartiere, di caseggiato addirittura, che sembrano rimasti soli a vigilare sul giornalismo, mestiere mai tanto necessario e bistrattato quanto adesso. Sono i piccoli giornali, quelli che delle menate di Washington non han tempo né voglia di occuparsi, quelli in cui tra necrologi ben documentati, scandali della spazzatura e mattinale dello ...

_bufale_ : Trump e i media, Pavlov e l'Ucraina: forse meglio volare bassi - HuffPostItalia : Trump e i media, Pavlov e l'Ucraina: forse meglio volare bassi - andreapastori67 : RT @CesareSacchetti: Joe Biden ha usato il suo potere illegittimamente per ostacolare un'indagine contro suo figlio Hunter, ma se si ascolt… -