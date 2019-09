“Ma questa Ferrari?” “Sorprendente” Davide Valsecchi | Marco Zappa e la F1

Pontida 2019 : Salvini “Mai vista folla così - questa Italia vincerà” : Pontida 2019: Salvini “mai vista folla così, questa Italia vincerà” È stata probabilmente la kermesse della Lega più attesa degli ultimi anni. Nell’annuale ritrovo del carroccio a Pontida, in provincia di Bergamo, il partito guidato da Matteo Salvini mostra i muscoli grazie all’elevato numero di presenze. I numeri non sono di per sé certi, ma le immagini dall’alto mostrano una vasta area gremita di sostenitori. I colori ...