(Di venerdì 27 settembre 2019) IldiThunberg alla conferenza sul climainun brano musicale. L’idea è di(alias Matteo Ponzano) che ha registrato “The change is coming”. “Sono un dj e un produttore musicale”, racconta, “e ogni giorno su Ibiza Global Radio (dalle 16 alle 17) parlo di questi temi con ascoltatori da tutto il mondo, mischiando le parole alla musica elettronica. Il mio nuovo EP (in uscita a fine ottobre per l’etichetta DeepWit Recordings si intitola proprio “The Change is Coming” e ho deciso di fare la mia parte realizzando una versione speciale del disco prendendo in prestito le parole fortissime diThunberg da questoe offrendo questo brano in free-download per il movimentoItalia che oggi è sceso nelle piazze italiane e l’ho fatto con la musica di cui mi occupo nel mio ...

Cascavel47 : WOLO for FridaysForFuture: il discorso di Greta Thumberg al COP24 in Polonia diventa un brano musicale… - erregi69 : WOLO for FridaysForFuture: il discorso di Greta Thumberg al COP24 in Polonia diventa un brano musicale - vocalistsclub : lrt should have saved up for wolo instead ?? shskfjskfjdjf -