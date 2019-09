A spasso per Roma con un tirapugni di metallo con lama | denunciato un turista americano

Sì - c’è un oggetto interstellare a spasso per il nostro Sistema solare e si chiama 2I/Borisov : La prima immagine della prima cometa interstellare. La cometa è il centro bianco e luminoso (foto: Gemini Observatory/Nsf/Aura) Non ci sono più dubbi. La cometa C/2019 Q4 (Borisov), affacciatasi nei nostri cieli di agosto all’interno del Sistema solare – e attualmente vicina alla posizione apparente del Sole – è “in maniera inequivocabile” un oggetto interstellare, ovvero proveniente dall’esterno del Sistema solare. E per la ...

La bella Sofia di Svezia a spasso per Capri gusta un gelato reale : Weekend di vacanza sull isola di Capri per i reali di Svezia. La moglie del principe Carl Philip, la principessa Sofia, ha trascorso alcuni giorni sull'isola azzurra con tutta la famiglia e amiche di vecchia data. La scusa era il matrimonio di una coppia di amici, Carolina Pihl e Gunnar Eliassen, celebrato nel fortino del faro di Punta Carena ad AnaCapri. Sofia elegantissima e bellissima come la vediamo in queste immagini, era una delle ...