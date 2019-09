Taranto | 17enne ha un arresto cardiaco a scuola | salvato dal professore di ginnastica

Taranto - 17enne ha un arresto cardiaco a scuola durante educazione fisica : salvato dal prof di ginnastica : E' successo nell'istituto Pacinotti di Taranto. L'insegnante ha eseguito per 9 minuti il massaggio cardiaco in attesa del 118, che poi ha defibrillato e stabilizzato il ragazzo. Per lui nessuna conseguenza neurologica