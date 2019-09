Giovanni Ciacci querela Freccero | Via da Detto Fatto perché stava affondando

Giovanni Ciacci indagato. È proprio lui a spiegare perché : “La polizia mi ha seguito per anni” : Scontro tra Giovanni Ciacci e Carlo Freccero. Il direttore di RaiDue fino al 28 novembre, giorno di scadenza del mandato, ha rilasciato un’intervista a “ilfattoquotidiano.it” rivelando che il costumista non lavora più in Rai perché “condannato”, immediata la replica: “Lo querelo, sono indagato e non ho mai avuto alcuna condanna”. Freccero si è scusato immediatamente e rettificato: “E’ stato un lapsus, mi scuso, incidentalmente mi è sfuggito ...

Ecco Perché Giovanni Ciacci è Fuori da Detto Fatto! : Il Direttore di Rai2, Carlo Freccero spiega Perché Giovanni Ciacci non è stato riconfermato nel programma Detto Fatto, lo stylist però smentisce e da la sua versione dei fatti. Inoltre chiarisce i suoi rapporti con Bianca Guaccero. Ecco tutti i dettagli! Lo stylist Giovanni Ciacci, per molti anni opinionista del programma di Rai2 Detto Fatto condotto ora da Bianca Guaccero, quest’anno non è stato riconfermato. Dopo mesi di insinuazioni ...

Giovanni Ciacci risponde a Freccero : “Non ho avuto nessuna condanna. Sono indagato per ricettazione”. La controreplica : “Mi scuso - è stato lapsus” : “Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”, queste le parole pronunciate da Carlo Freccero al FattoQuotidiano.it. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione immediata dello stylist senese: “Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in ...

Giovanni Ciacci : il vero motivo per cui ha lasciato ‘Detto Fatto’ : Giovanni Ciacci non è più nella squadra di ‘Detto Fatto’. Amatissimo dal pubblico, dopo la prima edizione dello show di Rai2 targata Bianca Guaccero nel ruolo di opinionista, il mitico Giò Giò ha lasciato il programma (ed è stato ‘sostituito’ da Guillermo Mariotto) ma è tornato sull’argomento in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Intervista in cui ammette che la trasmissione è finita dopo l’addio di Caterina Balivo (che ...

“Basso - ma superdotato”. La strana rivelazione su Giancarlo Magalli. E Fiorello - Stefano De Martino - Giovanni Ciacci… : Clamorose rivelazioni sono state fatte dal settimanale ‘Novella 2000’ nei confronti del conduttore televisivo della Rai, Giancarlo Magalli. Qual è la notizia che ha suscitato grande interesse sul web e nell’opinione pubblica nazionale? Il 72enne romano sarebbe superdotato. Il settimanale lo identifica così: “Bassino, ma maggiorato”. Dunque, a dispetto della sua bassa statura, nelle zone basse avrebbe delle dimensioni ben sopra la media.\\Ma non ...

Giovanni Ciacci : "Nessuna condanna dalla Rai - sono indagato per aver preso un vestito dalla sede di Napoli senza la bolla" : "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Lo sostiene Carlo Freccero in un'intervista rilasciata al Magazine del Fatto Quotidiano. Ma lo stylist, pronto a debuttare su Tv8 con Vite da Copertina, non ci sta e ribatte (sempre su FQMagazine): "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna ...

Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno a Blogo : "Basta col buonismo in tv : Vite da Copertina sarà politicamente scorretto". E su Detto Fatto... : [VIDEO IN AGGIORNAMENTO]Vite Da Copertina cambia veste, ancora. Dal 30 settembre alla conduzione del programma di Tv8 ci saranno Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, una coppia senza peli sulla lingua, già sperimentata negli studi di Detto Fatto. Stavolta il programma andrà in onda alle ore 18.30, subito dopo Ho Qualcosa Da Dirti. "Le novità? Siamo noi. E poi il nostro studio in realtà aumentata. Noi raccontiamo la vita di un personaggio: che ...

Detto Fatto - il gesto di Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero. E scoppia la bufera : La seconda stagione di ‘Detto Fatto’ guidata da Bianca Guaccero non è partita alla grande. I dati d’ascolto non sono confortanti: l’ultima puntata ha registrato solo il 4,7% di share, mentre altri programmi pomeridiani come Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, si attestano sul 12,4% e Uomini e Donne con Maria De Filippi arriva al 22,1%. E poi le troppe novità e le critiche alla padrona di casa, che per molti sarebbe noiosa e poco ...

Giovanni Ciacci - like contro Bianca Guaccero e Detto Fatto. Elisa D'Ospina : "Ci vuole coraggio..." : L'utilizzo dei social da parte dei personaggi televisivi talvolta permette di far emergere dinamiche che possono essere intuibili, ma certamente affermabili con certezza, in mancanza di prove. È il caso del like messo da Giovanni Ciacci - e segnalato dal giornalista Giuseppe Candela - ad un tweet critico nei confronti di Detto Fatto e della sua conduttrice Bianca Guaccero. Lo stylist, fino allo scorso anno nel cast del factual di Rai2, ...