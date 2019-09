Tutte le novità PlayStation per i prossimi mesi

Torna L’Eredità - Tutte le novità della nuova stagione dai giochi alle professoresse : Riparte L’Eredità su Rai 1 da mercoledì 25 settembre Torna il quiz del preserale e riparte di mercoledì, un giorno insolito, forse necessario per le puntate saltate di Reazione a Catena tra crisi di governo e speciali di vario genere. L’Eredità riparte mercoledì 25 settembre sempre alle 18:45 e con Flavio Insinna alla guida. Arrivato alla diciottesima edizione e vicino alla soglia di 4000 puntate che hanno visto alla guida Amadeus, ...

State of Play e Inside Xbox : Tutte le novità e annunci : Tra ieri sera e questa notte, Sony e Microsoft hanno tenuto in diretta i State of Play e Inside Xbox, durante i quali sono stati fatti degli annunci che vi riassumiamo a seguire. State of Play Mostrata per la prima volta la Modalità Storia di Call of Duty Modern Warfare con un Trailer e annunciati dei contenuti esclusivi PS4 Resa disponibile la DEMO di MediEvil sul Playstation Store con i primi livelli di gioco The Last of Us ...

Regolamento Amici Celebrities : Tutte le novità su sfide - eliminazione e riscatto : Amici Celebrities, il Regolamento delle sfide della prima edizione Il meccanismo delle sfide di Amici Celebrities è lo stesso di Amici: le due squadre si esibiscono a turno, o mandando in campo uno dei componenti o attraverso prove corali, per un certo numero di volte fino a che non vincono o perdono la manche. Le […] L'articolo Regolamento Amici Celebrities: tutte le novità su sfide, eliminazione e riscatto proviene da Gossip e Tv.

Sky TG24 - palinsesto - rubriche - Tutte le novità : Con il cambio di stagione arriva anche il nuovo palinsesto di Sky TG24, a partire dal 23 settembre. A fronte di tutte le novità, ha spiegato il direttore Giuseppe De Bellis alla stampa, la doverosa riflessione su cosa significhi fare informazione oggi: «Per Sky TG24 significa capire di non essere più soltanto un canale televisivo, ma una piattaforma di contenuti che si sviluppa anche sul sito, sui social e attraverso tutti i mezzi di ...

Nintendo Switch Lite esce oggi 20 settembre : Tutte le novità nel video unboxing : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è finalmente arrivato! Dopo aver annunciato il nuovo modello della sua ultima console, la casa di Super Mario ha infatti messo a disposizione di tutti gli appassionati questa versione più piccola e compatta del device ibrido nella giornata di oggi, 20 settembre 2019. E, per ricordarci l'appuntamento dal forte sapore geek, ha pubblicato un video unboxing ufficiale con Kit & Krystal, i due conduttori ...

Tutte le novità di Google Home - Foto - One e News di settembre 2019 : Numerose novità in arrivo in diversi servizi di Google e ancora una volta dietro a queste scoperte c’è la sviluppatrice Jane Wong che ha scavato all’interno dei codici per anticipare cosa si vedrà su Google Home, Google Foto, Google One e Google News. Niente di davvero trascendentale, ma comunque sintomo che qualcosa si sta muovendo […] L'articolo Tutte le novità di Google Home, Foto, One e News di settembre 2019 proviene da ...

Tutte le novità sui video di Facebook e Instagram : Facebook (Immagine: Getty Images) Durante la conferenza International broadcasting convention (Ibc) in corso ad Amsterdam, Facebook ha annunciato l’arrivo dello strumento Facebook Live e la possibilità di programmare i contenuti di Instagram e Igtv fino a 6 mesi in anticipo. Dopo aver raccolto i feedback degli utenti che hanno eseguito delle trasmissioni live sul social network, Facebook ha deciso di migliorare lo strumento dedicato per le ...

4x4Fest : tour - raduni e Tutte le novità della 19° edizione : tour, raduni ed escursioni per ogni gusto e capacità tecnica alla 19° edizione di 4x4Fest, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Fortemente voluto da IMM/CarraraFiere e grazie al prezioso contributo della FIF anche nell’edizione 2019 il tradizionale tour delle Cave raddoppia, offrendo due appuntamenti distinti. La tradizionale visita alle Cave di Marmo di Fantiscritti, […] L'articolo 4x4Fest: tour, raduni e tutte le novità della 19° ...

Caso San Paolo - la direttrice dei lavori : “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego Tutte le novità” : Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia parla ai microfoni de Il Mattino Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia, direttrice dei lavori per la ristrutturazione dello stadio San Paolo di Napoli, parla ai microfoni de Il Mattino in merito alla querelle ...

Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4 : ecco Tutte le novità : Google Fotocamera 7.0 dei Google Pixel 4 porta con sé una lunghissima lista di novità, sia grafiche che funzionali: ecco che cosa c'è di nuovo! L'articolo Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4: ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.

Aiocc scende in campo per la lotta contro i tumori di testa e collo : ecco Tutte le novità : “Non mettere la testa sotto la sabbia. Non sottovalutare tumori della testa e del collo e non dimenticare di sottoporsi ai controlli” Si tratta del messaggio di una campagna di sensibilizzazione che vedrà la luce dal 16 al 20 settembre da Aiocc, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, con il patrocinio del Ministero della Salute, che ormai è arrivata alla sua seconda edizione. “Tieni la testa sul collo. Un ...

Salone di Francoforte 2019 - Tutte le novità : Apre oggi il Salone di Francoforte 2019 e rimarrà aperto fino al 22 settembre per dare la possibilità di ammirare tutte le novità del settore auto. Pur avendo registrato la defezione di diversi marchi, a partire da grandi gruppi come FCA, Renault-Nissan-Mitsubishi, General Motors, Toyota e PSA (tranne Opel), e continuando con singoli brand come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mazda, Rolls-Royce, Suzuki e Volvo la kermesse tedesca ...

Il nuovo iPhone 11 e Tutte le novità Apple in arrivo : Apple ha annunciato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, i suoi smartphone di riferimento per il 2019. Sono tre i modelli in arrivo, come ampiamente previsto dalle tonnellate di indiscrezioni dei giorni scorsi: due versioni premium da 5,8 e 6,5 pollici (quest'ultimo chiamato iPhone 11 Pro Max) e una versione «economica» destinata a strizzare l'occhio a chi vuole il telefono della Mela a tutto schermo ma vuole spendere meno. ...

Tutte le novità di Apple : iPhone 11 e 11 Pro - Watch - iPad : A Cupertino Tim Cook lancia tre nuovi smartphone, con listini più contenuti del solito, e annuncia i servizi in abbonamento per giochi e video. Apple TV+ arriva a novembre (anche in Italia) per sfidare Netflix, nei contenuti e nel prezzo: 4,99 euro