The Fisherman – Fishing Planet ora disponibile per il pre-ordine

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Per tutti i fan della pesca, sono stati rivelati nuovi dettagli riguardo i contenuti esclusivi e i bonus preorder di The. La versione premium del titolo free-to-playsarà pubblicata il 17 ottobre su PC, PlayStation®4 e Xbox One. Il gioco fornisce un accesso immediato a tanti contenuti die include nuove esclusive per gli appassionati. Una nuova location, quattro nuove specie di pesci, una nuova tecnica di pesca e due nuovi motoscafi sono stati aggiunti per offrire un’esperienza ancora più realistica e completa. Nell’attesa della nuova stagione di pesca, gli appassionati possono prenotare Thegià da oggi e usufruire dei contenuti extra per raffinare la propria tecnica! ...

