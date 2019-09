Scambio di identità tra due pazienti in ospedale | medico pratica l’aborto alla donna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Unodi, dovuto ad un tragico errore umano, ha fatto sì che unaandata inper avere degli integratori sia stata sottoposta ad un aborto, che doveva essere effettuato invece su un’altra paziente. È quanto successo in Corea del Sud, in una clinica di di Gangseo, un distretto della capitale Seul: i fatti risalgono al 7 agosto ma la polizia coreana ha annunciato solo oggi di aver avviato un’indagine per accertare quanto accaduto, come riferisce il New York Times che dà la notizia. La vittima dell’erroreera incinta di sei settimane e si era recata lì solo per avere degli integratori. Inperò, è stata fatta sdraiare su un lettino e, senza che se ne rendesse conto, per unodi cartelle cliniche, un’infermiera le hato un’iniezione di anestesia anziché degli integratori, senza premurarsi di verificare ...

