Governo : nel M5S volano gli stracci - possibile un documento anti Di-Maio : Le parole con cui il senatore Mario Michele Giarrusso, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, segnala l'opportunità che il capo politico del Movimento Cinque Stelle faccia un passo indietro rappresentano l'ennesima spia attraverso cui si avverte che, negli ambienti grillini, non si vive un momento facile o comunque di grande armonia. Il calo del consenso elettorale, testimoniato dalle ultime europee e dai sondaggi, rispetto alle politiche ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...

Tav - terminato il primo tratto del tunnel di base : spicca l'assenza del Governo italiano : All'interno di grotta alta come un palazzo di otto piani la fresa 'Federica' ha compiuto l'ultimo tratto del suo viaggio...

Governo : papà Di Battista contro Spadafora - ‘è Dc - nel M5S per fare ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Dopo Barbara Lezzi, Vittorio Di Battista. L’intervista del ministro grillino Vincenzo Spadafora, ieri sulle pagine del Corriere della Sera, fa infuriare anche il padre di Alessandro Di Battista, ex deputato ma tra i volti più noti del Movimento. “Se non fosse stato (???) del Movimento, il ministro Spadafora cosa sarebbe stato, un democristiano? Macché, il ministro Spadafora non ‘sarebbe ...

Governo : Zingaretti - spirito nuovo - ricreare fiducia nel Paese : "Lo abbiamo detto fin dal primo giorno che questo Governo si dovrà caratterizzare anche per un spirito nuovo, per mostrare al Paese che lavoriamo per il bene comune. Sia quando si tratta di vicende regionali sia quando si tratta di scelte da fare a livello di Governo. Bisogna riaccendere l'economia, riprendere la stagione degli investimenti, abbassare le tasse sui redditi più bassi del Paese, impedire l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il ...

Governo : Conte - ‘aiuto da confronto parti sociali - decidere nel palazzo iattura’ (2) : (AdnKronos) – Conte si è detto “sorpreso del fatto che è la prima volta che un premier accetti” l’invito della Cgil. “Rompiamo gli schemi, quindi – ha esordito – ma in modo inconsapevole. Un confronto serve innanzitutto a un riconoscimento del vostro ruolo sociale. E poi c’è un problema di metodo, è impossibile non maturare certe decisioni senza confronto”.L'articolo Governo: Conte, ...

Fisco : Mulè (Fi) - ‘tassare è nel DNA di Di Maio e sinistre al Governo’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Non esistono tasse etiche, esistono piuttosto tasse eretiche perché il risultato è sempre quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Tasse eretiche perché nascono, ad esempio, dall’incapacità di tagliare le spese e gli sprechi inutili”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.‘Una tassa – ...

Che senso ha il “fuoco amico” di Matteo Renzi sul Governo Conte e perché è ineluttabile : Ventisei deputati e quindici senatori: è questa la forza parlamentare del nuovo movimento di Matteo Renzi, Italia Viva. Politicamente, però, il partito dell'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico vale molto di più, perché è determinante non solo per la tenuta del governo ma anche per la gestione dell'agenda politica.Continua a leggere

Pd : "Di Maio non alimenti sospetti Stop alle polemiche nel Governo" : "Capisco che Di Maio in questo anno e mezzo ha vissuto un'esperienza difficile con la Lega, ma abbiamo detto dal primo minuto che l'idea di fare continue polemiche interne alle forze di maggioranza, cercando di rappresentare maggioranza e opposizione... Segui su affaritaliani.it

Governo - il baratro è ormai alle spalle. Ora ci aspetta un salto nel buio? : di Paolo Bagnoli Nel giudizio di tutti, con il nuovo Governo, l’Italia volta pagina. L’autogol della Lega che, per salviniana bramosia di onnipotenza, ha fatto come i pifferi di montagna i quali, andati per suonare, furono invece suonati, ha sventato il rischio di una deriva pericolosa. Oggi non è più al Governo una forza razzista e antieuropea cui, nel Governo precedente, i 5Stelle hanno fatto da stampella lasciandole spazi mediatici e politici ...

Governo - Conte : “Scissione di Renzi? Era nell’aria. Mi hanno sorpreso i tempi” : Della scissione di Renzi “mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”. Lo afferma il premier Giuseppe ...

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel Governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...

Sondaggi elettorali Ixè : gli effetti sul Governo della scissione nel Pd : Sondaggi elettorali Ixè: gli effetti sul governo della scissione nel Pd L’addio di Renzi al Pd ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e al Nazareno. Il premier Conte non ha nascosto la sua irritazione per quella che viene definita un’operazione di palazzo. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, si è detto dispiaciuto ma ha anche rivelato che l’uscita del senatore fiorentino dal partito “un po’ se ...

Bonus e agevolazioni : cosa porterà nelle tasche degli italiani il nuovo Governo Conte? : Sono più di 20 i punti che il presidente del Consiglio Conte ha elencato nei discorsi a Camera e Senato con cui ha chiesto la fiducia per l’esecutivo giallo-rosso. Molti sono punti economici o che vanno a toccare le tasche degli italiani, come Bonus, vantaggi economici. Come saranno nella reale applicazione i provvedimenti non è ancora nero su bianco, ma le promesse sono chiare a partire da quella della gratuità degli asili nido a partire dalle ...