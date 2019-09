Tassa su merendine e bibite gasate | combattere l' obesità fa bene alle casse dello Stato

Tassa sulle merendine? Scoppia l’ironia sui social : La Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle ...

Tassa su merendine e bibite - milioni di euro allo Stato e abitudini più sane : dall’Ungheria al Regno Unito - la “health tax” è un modello : Quella ungherese è un modello a livello internazionale. Nel Regno Unito lo Stato ha incassato meno di quanto stimava perché le aziende hanno abbassato la quantità di zuccheri in bevande e snack. In Danimarca è stata abolita perché danneggiava l’economia (con migliaia di posti di lavoro persi) perché i cittadini compravano gli stessi prodotti in Svezia e in Germania. La chiamano “health tax” ma anche “sin tax“, la ...

Fisco : Unc - ‘sì a Tassa su merendine accompagnata da messaggio educativo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non siamo pregiudizialmente contro la sugar tax, se accompagnata da messaggi educativi”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale Consumatori entrando nel dibattito sulla tassa alle merendine.“Se la finalità venisse comunicata adeguatamente, ad esempio sulle confezioni stesse dei prodotti, con un bollino che spiega le ragioni della tassa stessa, allora potrebbe ...

Fisco : Fai Cisl - miope Tassare bibite e merendine - si apra tavolo con sindacati : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “tassare bibite e merendine, come ipotizzato da alcuni esponenti del Governo in questi giorni, per fare cassa, è inutile e sbagliato, si punti piuttosto sull’educazione alimentare”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota. “è certamente importante elevare la cultura del cibo e l’educazione alimentare, – sostiene Rota – anche con ...

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine perché a furia di Tassarle non le faranno più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Tassa sulle merendine : come funziona - quanto costa e chi già la applica : La Tassa sulle merendine è sul tavolo del governo Conte 2. «Non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo», ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti appena arrivato a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. «È prematuro dire se decideremo di sì, tra le ipotesi che ho ventilato c'è anche questa possibilità, un'iniziativa che rappresenta un nuovo approccio in ...

Come funziona la Tassa su merendine e bibite nel mondo : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Nelle prossime settimane il governo italiana dovrà discutere la manovra finanziaria per il prossimo anno, e Come sempre spunta il problema di dove trovare le risorse. Tra le ipotesi avanzate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare di una possibile tassa sulle merendine e sulle bevande zuccherate, Come riporta Ansa. Si tratterebbe di un sovrapprezzo su bibite e prodotti dolciari per ...

Conte-Di Maio - tregua sulla Tassa delle merendine : «Siamo per pane e salame» : NEW YORK - «Ci vedete in attrito? Non credo»: il ministro degli Esteri Luigi di Maio raggiunge il premier Giuseppe Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell'assemblea...

“Partono dalla Tassa sulle merendine e finiranno per colpire i patrimoni” - dice Tajani : “Partono dalla tassa sulle merendine e finiranno per colpire i patrimoni”. Ne è convinto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che in un'intervista al Corriere della Sera si chiede anche: “Se non c'è un'adeguata politica per la crescita, se non si creano benessere e ricchezza, dove li troveranno i soldi per impedire l'aumento dell'Iva se non dalle tasse?” E nel frattempo il ceto medio diventa “sempre più basso”. Piccoli e medi ...

Conte : Tassa merendine? Nulla di deciso. Di?Maio : nessun attrito : Il premier e il ministro degli?Esteri smentiscono le tensioni sull’ipotesi di nuove tasse. Conte: all’assemblea Onu dirò che l’Italia vuole la leadership nel mondo sulla green economy

Conte : riforma fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla Tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

Di Maio : «No alla Tassa sulle merendine - altre le priorità» Imposta sugli snack per la scuola : sei d’accordo? Vota : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Tassa sulle merendine e sui voli aerei - Porro attacca : 'Fanno male ai più deboli' : Le hanno ribattezzate "tasse verdi" e potrebbero essere quelle che saranno inserite nel progetto del nuovo governo nell'ambito della nuova manovra finanziaria. Un'ipotesi che non riscontra il favore di Nicola Porro. Il giornalista, nella sua tradizionale rubrica Zuppa di Porro pubblicata sui propri canali social, ha manifestato tutte le sue perplessità rispetto all'ipotesi che le nuove imposte possano rappresentare la strada giusta da ...

Di Maio corregge Conte : «No alla Tassa sulle merendine - altre le priorità» : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»