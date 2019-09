Clima | il WWF | “I leader mondiali confermano urgenza di una dichiarazione di emergenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Alla conclusione del vertice sulpresieduto dal Segretario generale delle Nazioni Unite, che si è tenuto ieri a New York, idi quattro continenti si sono impegnati a far fronte alla crisitica che minaccia la biodiversità globale. In occasione del grande evento convocato dal WWF per sostenere unadidelle Nazioni Unite per la Natura e le Persone, dieci capi di Stato e di governo hanno confermato la necessità che ipolitici, economici e della società civile agiscano insieme per raggiungere risultati ambiziosi per il, la natura e persone. Per il governo italiano era presente il ministro dell’Ambiente che ha portato un messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “La presenza del ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa e le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’evento coordinato dal WWF in occasione ...

