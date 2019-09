Uomini e Donne | la furia di Maria De Filippi | Sono scema io? | come massacra

Uomini e donne news : cos’è successo lunedì 23 settembre : La seconda settimana di programmazione di Uomini e donne è appena iniziata e, come spesso succede, si parte dalle vicende del Trono Classico. Il primo argomento trattato è legato alla tronista Giulia Quattrociocche, che prima seleziona alcuni ragazzi da portare eventualmente in esterna e poi, per capirne le personalità anche grazie alla complicità della redazione, decide di riprenderli con una telecamera nascosta. In questo frangente, da casa e ...

Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi si schiera dalla parte di Nunzia : Maria De Filippi dice la sua sul secondo falò di Nunzia e Arcangelo: la confessione a UeD E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati gli ex fidanzatini di Temptation Island, Nunzia e Arcangelo. La ragazza, dopo aver parlato con quest’ultimo, ha aggiunto di esserci rimasta male nel leggere sui social così tante critiche sul suo conto per aver richiesto un secondo ...

Uomini e Donne - Javier Martinez di Temptation Island corteggia Sara Tozzi : Dopo il successo raccolto nella scorsa edizione di Temptation Island, in cui ha fatto coppia fissa con Ilaria Teolis nel villaggio delle fidanzate dell'Is Morus Relais, Javier Martinez torna protagonista di Canale 5, nel parterre dei corteggiatori di Uomini e Donne. Il pallavolista, invitato in studio per lo spazio dedicato al reality estivo della rete, ha deciso di rimanere nel gruppo di corteggiatori della tronista Sara Tozzi dopo averne ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sbotta : “Sono scema?” e chiarisce tutto : Maria De Filippi mette con le spalle al muro Francesco (che si arrampica sugli specchi) dopo le frasi su Giulia Quattrociocche Non è la prima volta che Maria De Filippi interviene su questioni poco chiare a Uomini e Donne. Questa volta, ha voluto chiarire quello che ha detto Francesco alla tronista Giulia Quattrociocche: non le […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “Sono scema?” e chiarisce tutto proviene da ...

Javier Martinez/ Da Temptation Island a Uomini e Donne : rifiuta Giulia per Sara... : Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island 2019, sbarca oggi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani rimandata a mercoledì? - Trono Over - : Oggi le nuove puntate di UOMINI e DONNE dovrebbero aprirsi con il Trono Over: ecco le ultime dichiarazioni di Gemma Galgani al settimanale ufficiale.

Uomini e Donne oggi : Maria senza parole e gradito ritorno da Temptation : oggi Uomini e Donne, Trono Classico: il ritorno di Javier e Maria De Filippi senza parole oggi, Lunedì 23 Settembre 2019, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte con Giulia. La tronista ha incontrato in casetta cinque dei suoi corteggiatori, in modo tale da […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Maria senza parole e gradito ritorno da Temptation proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Maria De Filippi : l’ammissione di Arianna Cirrincione : Arianna Cirrincione di Uomini e Donne dice la sua su Maria De Filippi Arianna Cirrincione è stata una delle protagoniste più amate della scorsa edizione di Uomini e Donne. In quella occasione è stata scelta dal tronista Andrea, con il quale ormai fa coppia fissa da oltre 8 mesi. E di questa sua esperienza televisiva ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Lei, non nascondendo che l’essere stata sotto i ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Tedesco al centro di un triangolo : Anna Tedesco ha trovato l’amore a UeD? Primi baci appassionati nel Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Come di consueto la settimana nel salotto rosa di Maria De Filippi inizierà proprio con il segmento senior della trasmissione e Gemma Galgani non sarà l’unica protagonista. In base alle Anticipazioni di Uomini e Donne circolate in rete sembrerebbe infatti che Anna Tedesco sarà al centro della ...

Uomini e Donne/ Giulia Quattrociocche : "I social? Non li uso!" - Trono Classico - : Giulia Quattrociocche si è fatta conoscere la scorsa settimana, conquistando immediatamente il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e donne - Trono Over : Gemma liquida Cristiano ed esce con Pietro : Si apre oggi 23 settembre una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Nelle prossime puntate si tornerà inevitabilmente a parlare di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo le delusioni dello scorso anno, soprattutto causate da Rocco Fredella (oggi ufficialmente fidanzato con Doriana), la dama torinese ...

Uomini e Donne - Manuel e Giulia si sono risentiti? Lui senza freni : Uomini e Donne, i fan non si arrendono: Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono risentiti dopo l’addio? Manuel e Giulia dopo Uomini e Donne sono ancora nel cuore di molti fan. Tra questi qualcuno non si è ancora arreso e forse spera ancora in un ritorno di fiamma, che con molta probabilità non ci […] L'articolo Uomini e Donne, Manuel e Giulia si sono risentiti? Lui senza freni proviene da Gossip e Tv.

Amici - la Vanoni smonta la coreografia di Peparini : Non mi piace vedere le donne che umiliano gli Uomini : E' ufficialmente partito il talent-show di Canale 5, Amici celebrities, una versione "vip" di Amici, il celebre format dedicato ai talenti. E nel primo appuntamento tv del programma delle celebrità, sono apparsi in studio e in qualità di giurati Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, a cui si è aggiunto il giudice speciale nonché attore Giuseppe Zeno. La prima puntata della versione vip di Amici ha visto protagonista indiscussa la ...