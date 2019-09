Scossa di terremoto in Friuli | avvertita a Udine | Gorizia | Cortina

Terremoto Udine - Scossa di magnitudo 3.8 : l’epicentro a Tolmezzo : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella zona di Udine, con epicentro a pochi chilometri da Tolmezzo, alle ore 14.58 di domenica 22 settembre. Secondo i dati forniti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8. La scossa è stata avvertita anche in Veneto.Continua a leggere

Scossa di terremoto a Castelsantangelo sul Nera : “La paura ti fa rivivere il passato” : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 8 km sudest da Castelsantangelo sul Nera (MC) alle 03:28:40, ad una profondità di 11 km. “La paura delle scosse ti fa rivivere il passato anche se sei in una situazione sicura“, dichiara Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera. “Senti il rumore, l’ululato e poi iniziano le vibrazioni e a volte il botto, quando sei epicentro senti anche 2.1“. “A ogni ...

Albania - nuova forte Scossa di terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...

Terremoto in Albania - nuova forte Scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Scossa di terremoto in Centro Italia - epicentro a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 8 km sudest da Castelsantangelo sul Nera (MC) alle 03:28:40, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, epiCentro a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto vicino a Salerno - Scossa di magnitudo 4.3 : Una scossa di Terremoto di 4,3 di magnitudo è stata registrata nel salernitano, con epicentro ad Orria. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto : Scossa di 4 - 3 nel salernitano : Una scossa di Terremoto di 4,3 di magnitudo è stata registrata nel salernitano, con epicentro ad Orria. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.3 ore 21:55 IT del 21-09-2019 a 2 km N Orria (SA) Prof=325Km #INGV_23131221 https://t.co/yxNkG0J78M — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 21, 2019