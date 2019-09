LIVE Lazio-Parma 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Inglese vicino al pari

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25′ Giallo per Kulusevski per fallo su Correa che si era allungato la palla. 24′ Kulusevski servedentro l’area di rigore, ma para Strakosha. 23′ Pasticcio difensivo dellache porta al tiro fuori area Bruno Alves che spara alto. 21′ ilha una precisione dei passaggi superiore a quella dellaal 87%. 19′ Guadagna metri il, ma laè ben messa in campo. 17′ Ilprova ad alzare il baricentro a centrocampo ma non riesce ad essere precisa con i passaggi. 15′ Due belle azioni di Kulusevski mettono in difficoltà la, manon riesce ad anticipare Acerbi. 13′ Bell’inizio dellache riesce a distendersi molto bene con i due esterni di centrocampo. 11′ Marusic sulla fascia arriva sul fondo e mette a rimorchio per ...

