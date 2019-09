Di Maio: obiettivo è abbassare le tasse

"Fermi tutti. Noi abbiamo comequello dile, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Di. "Un governo -aggiungeche pensa ai cittadini,lavora per bloccare l'aumento dell'Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia,l'anno prossimo. E' questo il Governo che noi sosteniamo. Dobbiamo anche andare avanti col salario minimo per mettere fine a stipendi da fame"(Di domenica 22 settembre 2019)