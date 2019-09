Ancelotti | «Manca un centrocampista? Oggi ne avevamo 3 in campo | 1 in panchina e Allan a

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) L’allenatore del Napoli Carloha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Napoli: La coppia Milik-Llorente potrà vedersi in futuro? «Possono benissimo giocare insieme, hanno caratteristiche diverse e dal punto di vista tecnico e tattico, mi hanno soddisfatto»va un giocatore come Llorente «Llorente è un giocatore completo, ha una statura che gli consente di giocare bene in determinate situazione» Cosaancora in quei momenti un po’ di difficoltà? «Siamo al pelo nell’uovo. Forse abbiamo iniziato lentamente, ma non eravamo neanche abituati a giocare alle 15 con un grande caldo. Forse sul 3-0 abbiamo rallentato, ma abbiamo gestito bene tutto sommato» Napoli più concreto? Piùano? ” «Non mi interessa l’etichetta col mio nome, l’importante è che giochi bene, vinca come sta facendo e c’è la possibilità, individuale e ...

