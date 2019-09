F 1 | GP Singapore - Pole position per Charles Leclerc

F1 - Risultato Qualifiche GP Singapore 2019 : Charles Leclerc clamoroso - pole position magica! Il Predestinato batte Hamilton - Vettel 3° : Una sorprendente qualifica a Marina Bay ha consegnato la terza pole position a un infinito Charles Leclerc . Nel GP di Singapore 2019 sembrava non esserci possibilità per la Ferrari, molto indietro nei raffronti delle prove libere, ma gli aggiornamenti hanno rivitalizzato la SF90 che è parsa assolutamente perfetta con entrambi i piloti. 1:36.217 il giro del monegasco, che proprio all’ultimo tentativo ha tolto la virtuale pole position al ...

F1 Singapore - le qualifiche : Leclerc conquista ancora la pole. Hamilton secondo - Vettel terzo : Terza pole position consecutiva di Charles Leclerc . Dopo le vittorie in Belgio a Monza, il 21enne della Ferrari dimostra di essere il più in forma anche sul circuito cittadino di Singapore , dove la Rossa avrebbe dovuto faticare rispetto alla Mercedes e anche alla Red Bull. Invece il monegasco si imposto nelle qualifiche , battendo ancora una volta sia Lewis Hamilton che il compagno di squadra Sebastian Vettel . Una pole position conquista da ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position! Ferrari magica - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato una clamorosa pole position nel GP di Singapore 2019 , tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il monegasco ha spinto la Ferrari al limite e domani scatterà al palo davanti a Lewis Hamilton, il Predestinato andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver trionfato a Monza e a Spa: la Rossa non era favorita su una pista dall’elevato carico aerodinamico e invece è arrivata la magia. Buon terzo ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Marina Bay. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce sul giro

Leclerc - notte da sogno a Singapore ! Un ultimo giro al limite gli vale la terza pole position consecutiva : Charles Leclerc conquista la pole position a Singapore: il giovane pilota Ferrari si mette davanti ad Hamilton e Vettel con un ultimo giro pazzesco Non c’è due senza tre! Si conferma dolcemente il famoso adagio che fa sorridere la Ferrari. Dopo le pole di Spa e Monza, Charles Leclerc si mette davanti a tutti anche al termine del Q3 delle qualifiche di Singapore. E se nelle due gare precedenti, la pole è poi coincisa con la vittoria ...

Gp Singapore - pole Leclerc su Hamilton : 16.06 Ancora Charles Leclerc, anche su uno dei circuiti complicati per la Ferrari. Il monegasco fa la pole a Marina Bay davanti a Hamilton (staccato di quasi 2 decimi) e al compagno di team Vettel (che 'abortisce' l'ultimo tentativo dopo aver fatto il miglior tempo al primo). In seconda fila anche Verstappen, in terza l'altra Mercedes di Bottas e l'altra Red Bull di Albon. Sainz, Ricciardo, Hulkenberg e Norris a chiudere la top 10. Alfa Romeo ...