Canè | “Devo tutto a Pesaola Razzismo oggi? No | è solo un modo volgare di offendere”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) Nella ricorrenza del suo 80esimo compleanno, Jarbas “” Faustinho ha rilasciato un’intrvista a Il Mattino.ha parlato die della sua esperienza a Napoli. Sulracconta un aneddoto:“Allora a Napoli di neri se ne vedevano pochi e ricordo i ragazzini al Vomero che mi dicevano, quasi con curiosità, nero, nero, nero… E io rispondevo bianco, bianco, bianco e tutti a ridere”. In merito ai tempi moderni dichiara: “Non credo che si tratti di. L’ho già detto quando c’è stato il caso Koulibaly. Ilè discriminazione, queste sono offese, anche se volgari, è voler innervosire l’avversario, voler disturbare le società. Non sanno come insultarti e allora ti gridano negro. Ma io venivo da un paese dove le differenze razziali si sentivano ancora. Noi neri eravamo la maggioranza, ma certo eravamo anche la parte più povera. Pensi che ...

