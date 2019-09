Basket | Gianmarco Pozzecco sarà alla guida dell’Italia Sperimentale nel 2020

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Annuncio a sorpresa della FIP al termine del Consiglio Federale tenutosi quest’oggi a Bari:re l’Italianell’estate del. Il coach della Dinamo Sassari, finalista scudetto nell’annata chiusasi nello scorso giugno, prenderà dunque ladi un genere di selezione che due anni fa Meo Sacchetti aveva utilizzato per lanciare molti giocatori in azzurro. Uno di essi, Giampaolo Ricci, è poi diventato perno fondamentale della sua Vanoli Cremona ed è andato molto vicino a far parte dei 12 azzurri per i Mondiali di Cina 2019.aggiunge anche questo importante incarico a quello già in essere con il Banco di Sardegna, con cui ha rinnovato il contratto fino al 2022. Da giocatore, con la Nazionale, il “Poz” ha avuto un rapporto piuttosto complicato, culminato però nell’argento olimpico di Atene 2004 ...

