Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un rilancio del turismo, favorendo la prostituzione, mettendo le “donne in”, come fanno “in Germania, in Olanda, in Austra e in Francia”. È la proposta presentata in commissione sviluppo economico della Regioneda un, Roberto Salvini, per salvaguardare il settore termale nella regione. La denuncia arriva direttamente da un video pubblicato sul proprio profilo facebook dalla vicepresidente del gruppo Pd in regione, Monia Monni, presente alla riunione. “Le terme, il gioco, cos’è che va a cercare uno quando va in villeggiatura? – inizia Salvini – Un ‘briacone va a cercare la cantina. Ma non c’è mica solo ubriaconi. C’è anche altra gente che vuole cercare altre cose no? Uno che vuole andare a giocare? Che vuole andare a vedere uno spettacolo? Se mezza Europa ci investe in ...

AlbertaSimoncin : RT @FranVenturi81: Alle #ElezioniRegionali in #Toscana la #Lega punta alto: -Un consigliere propone di mettere donne in vetrina per l il tu… - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Toscana, consigliere regionale leghista: “Donne in vetrina per rilanciare il turismo… - TutteLeNotizie : Toscana, consigliere regionale leghista: “Donne in vetrina per rilanciare il turismo… -