I sussidi fiscali e il cambiamento climatico

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Una proposta avanzata dal ministro dell’Ambiente Costa prevede che le spesedannose per l’ambiente, indicate nel Catalogo deiambientalmente dannosi, istituito presso il Ministero, per un importo pari a 16,8 miliardi, siano ridotte almeno del 10% annuo a partire dal 2021 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040.Fermo restando l’importo minimo del 10%, la proposta demanda alla legge di bilancio annuale l’individuazione e l’eliminazione dei, attraverso le necessarie modifiche alla normativa che li prevede.Gli importi generati da tali tagli diper la metà genererebbero risparmio di spesa e per l’altra metà alimenterebbero uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell’economia destinato al finanziamento di interventi in materia ambientale: fondo che verrebbe ripartito annualmente con ...

