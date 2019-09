Huawei e HONOR cercano tester per la beta di EMUI 10 e Magic UI 3 0 per otto smartphone

Ampio respiro per EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor : beta per 8 nuovi modelli dal 20 settembre : Arrivano novità importante ed attesissime oggi 20 settembre per diversi utenti che erano ansiosi di mettere le mani sulle beta di EMUI 10 per alcuni smartphone Huawei e Honor. Proprio quando sembrava ci fossero ritardi sulla tabella di marcia, soprattutto per quanto riguarda la serie Huawei Mate 20, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, è arrivato in queste ore un annuncio che cambia del tutto le carte in tavola. ...

Quasi trenta modelli Huawei e Honor riceveranno aggiornamenti trimestrali da questo momento : Ci sono finalmente delle informazioni che possiamo prendere in esame in questo periodo per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei o Honor non di ultimo grido e che, al contempo, vogliono comprendere quando riceveranno nuovi aggiornamenti software. Dopo aver preso in esame qualche problemino di troppo riguardante EMUI 10 per Huawei P30 nella giornata di ieri, auspicando che questo non comporti ritardi nella sua distribuzione su ...

Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco : Con la disputa in atto tra Huawei e gli USA alcuni utenti convivono con la Paura che il proprio smartphone possa non ricevere gli aggiornamenti di sicurezza L'articolo Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen - HONOR Play 3e e un misterioso smartphone Huawei : Scopriamo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e su un nuovo Smartphone Huawei con il Nuovissimo SoC HiSilicon Kirin 990. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e un misterioso Smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Potenza illimitata per device Huawei o Honor con Kirin 990 ed EMUI 10 : nuovi punteggi GeekBench : Emergono delle indicazioni molto interessanti oggi 13 settembre, in merito ad un nuovo smartphone Huawei o Honor che a breve avremo modo di toccare con mano. Si tratta di un device dotato al momento del lancio sul mercato del processore Kirin 990 e dell'interfaccia associata ad EMUI 10. Un mix evidentemente in grado di fare la differenza, al netto di qualche problemino già emerso nelle ultime ore con Android 10 su Huawei P30, stando al primo ...

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30. L'articolo Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro, che sarà invece destinato a HONOR V30 proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale timeline di EMUI 10 : su 30 e più modelli Huawei e Honor : Gli occhi sono tutti puntati su EMUI 10, l'ultima versione dell'interfaccia utente proprietaria di Huawei, naturalmente basata su Android 10, a dispetto di quanto si vada vociferando in questo periodo (che il produttore cinese ed il governo USA siano ai ferri corti è cosa risaputa, ma la cosa non ha impedito all'OEM di andare avanti per la sua strada, almeno fino a questo momento). L'IFA 2019 di Berlino è stato teatro di divulgazioni ...

Ecco quando arriverà EMUI 10 con Android 10 sugli smartphone Huawei e HONOR : A IFA 2019 Huawei ha mostrato la timeline degli aggiornamenti a EMUI 10 per i propri smartphone, a partire dai Mate 30 che saranno presentato tra poco. L'articolo Ecco quando arriverà EMUI 10 con Android 10 sugli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità per Samsung Galaxy M10 - HONOR 20 e 20 Pro - Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti : Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20/20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti: patch di sicurezza e non solo... L'articolo Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20 e 20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché i recenti aggiornamenti di sicurezza di Huawei/HONOR sono così pesanti : Vi state chiedendo come mai i più recenti aggiornamenti di EMUI siano così corposi, pur contenendo solamente le patch di sicurezza? Ecco il motivo. L'articolo Ecco perché i recenti aggiornamenti di sicurezza di Huawei/HONOR sono così pesanti proviene da TuttoAndroid.

Tabella di marcia EMUI 10 a settembre 2019 : smartphone Huawei e Honor con rilascio al via : Su quali smartphone Huawei e Honor EMUI 10 arriverà nel giro di pochi giorni e comunque entro la fine del mese di settembre nella sua prima versione beta? Nel corso della conferenza HDC di agosto degli sviluppatori, il produttore cinese ha fornito una sua pianificazione per il rilascio del prezioso aggiornamento ma in queste ore ha nuovamente confermato le prossime mosse per la sua strategia software. Come sottolinea anche Huawei Central, ...

Ecco gli smartphone Huawei e Honor che supportano il compilatore Ark : Da domani il compilatore creato da Huawei diverrà open-source; Ark però è già compatibile con moltissimi dispositivi dell'azienda cinese, scoprite quali. L'articolo Ecco gli smartphone Huawei e Honor che supportano il compilatore Ark proviene da TuttoAndroid.

Ben 21 smartphone Huawei e Honor con Ark Compiler a fine estate : i 3 plus assicurati : Ci sono diversi plus assicurati agli utenti che intendono sfruttare tutto il potenziale di Ark Compiler a bordo del proprio smartphone Huawei e Honor. Qualche dettaglio extra ve lo abbiamo fornito a luglio, quando il produttore cinese ha avviato la distribuzione dell'apposito aggiornamento impostato su EMUI 9.1 per la serie Huawei Mate 20. Arrivati a fine estate, però, bisogna approfondire la questione perché la stessa azienda ha fatto sapere ...

HONOR Band 5 Basketball Version e Huawei MediaPad M6 Turbo Edition ufficiali da oggi : Mentre per vedere HONOR Band 5 Basketball Version dovremo attendere il 4 settembre, sarà disponibile domani Huawei MediaPad Turbo Edition. L'articolo HONOR Band 5 Basketball Version e Huawei MediaPad M6 Turbo Edition ufficiali da oggi proviene da TuttoAndroid.