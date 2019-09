Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ladi Locri vuoleagli arresti domiciliari. Lo ha ribadito stamattina il pm Michele Permunian davanti al Tribunale deldi Reggio Calabria dove si è celebrato l’presentato dallacontro l’ordinanza di custodia cautelare del 2 ottobre 2018 quando il gip di Locri da una parte aveva disposto i domiciliari per l’exdi Riace ma dall’altra aveva demolito l’impianto accusatorio rigettando la misura cautelare per 13 capi di imputazione su 15. Nell’ambito dell’inchiesta “Xenia” sulla gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti, infatti, l’anno scorsoera finito ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per una turbativa d’asta relativa all’appalto affidato a due cooperative per la raccolta dei rifiuti che, nelle strade strette di Riace, veniva eseguita con gli asinelli. Erano state rigettate, invece, ...

TutteLeNotizie : Mimmo Lucano, in Appello di fronte al Riesame la Procura insiste: “L’ex sindaco vada ai… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mimmo Lucano, in Appello di fronte al Riesame la Procura insiste: “L’ex sindaco vada ai domiciliari” - stenric56 : RT @fattoquotidiano: Mimmo Lucano, in Appello di fronte al Riesame la Procura insiste: “L’ex sindaco vada ai domiciliari” -