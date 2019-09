Canada,Trudeau"mascherato":chiedo scusa

Il primo ministro del, Justin, ha chiesto ufficialmenteai canadesi per i connotati razzisti di una foto del 2001, pubblicata da Time, che lo ritrae a una festa mascherata con la faccia dipinta di nero e un turbante in testa, con altri in maschera. "Ho fato una sciocchezza,sono arrabbiato con me stesso, sono veramente pentito", ha detto il premier progressista ai cronisti che lo accompagnano in aereo in campagna elettorale, cercando di arginare l'imbarazzo suscitato dalla foto.(Di giovedì 19 settembre 2019)