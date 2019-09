Brexit | ultimatum della Ue a Johnson | “Solo 12 giorni di tempo | poi è finita”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2019) A mettere in chiaro che non ci sarà altro spazio di mediazione sulladopo la fine si settembre è stato il premier finlandese Antti Rinne che attualmente ricopre la presidenza di turno dell'Unione europea. L'dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Da Londra però ribadiscono che le proposte britanniche saranno fatte "adebito"

repubblica : Brexit, ultimatum della Ue a Johnson: '12 giorni per presentare un piano' [news aggiornata alle 07:35] - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Ultimatum #Ue a #Johnson: ' 12 giorni per piano #Brexit' #ANSA - infoitestero : Ultimatum Ue a Johnson: 12 giorni per piano Brexit - Mondo -