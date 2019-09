Inter-Slavia Praga | Conte si addossa le colpe | “Il principale responsabile sono io” E su

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’. I nerazzurri nonandati oltre l’1-1 contro lo, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Loha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, sull’intensità, nei contrasti. Non siamo stati bravi nel trovare soluzioni giuste – ha analizzato il tecnico nerazzurro – Nelle altre partite abbiamo giocato contro squadre che ci aspettavamo nella loro metà campo. Nonsoddisfatto, quando ciprestazioni del genere ilio. Non è questo il nostro calcio, non abbiamo fatto vedere nulla di quanto provato: odio vedere giocare palla lunga, non ci alleniamo per ...

