Inchiesta Maugeri | Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare oltre

(Di martedì 17 settembre 2019) Ladeidella Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto, gli ex vertici della Fondazione, Umbertoe Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il casoa favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui vitalizi e pensione dell’ex governatore, sono stati convertiti in pignoramento. L'articoloe glidei47 milioni di euro di risarcimento alla Regione proviene da Il Fatto Quotidiano.

