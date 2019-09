L’attrice Gloria Cuminetti presa a pugni per strada finisce in ospedale

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 settembre 2019) Notte inper, attrice trentenne diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e già con alcune presenze in film, come ‘Sexxx’ di Davide Ferrario, e pubblicità.senza motivo, ina Torino, aggredita da un marocchino che i carabinieri sono riusciti ad arrestare solo col taser. Colpita al volto, come riporta l’Ansa, l’artista se l’è cavata con qualche giorno di prognosi, molto meno di quanto ci vorrà per dimenticare i messaggi degli haters che sul web l’hannodi mira per le sue prese di posizione a favore dell’accoglienza degli immigrati e contro il Decreto Sicurezza bis. La dinamica dell’aggressione Originaria di Bergamo, ma residente a Torino, in questi giorni la giovane è anche impegnata sul set di ‘Giustizia per tutti’, fiction con protagonista Raoul Bova in produzione ...

