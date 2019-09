Insigne | «Non ho scelto Raiola per andare via da Napoli»

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Non ci sarà turnover in questa fase” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Per la Gazzetta al Napoli non sarebbe piaciuto il comportamento di Insigne sull’infortunio : Continua a far discutere l’infortunio di Lorenzo Insigne. L’attaccante azzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere in campo neanche contro il Liverpool. La causa è il fastidioso infortunio muscolare che Lorenzo si sarebbe procurato durante il riscaldamento prima della gara con la Juventus e che avrebbe taciuto per poter scendere in campo, fino alla fine del primo tempo. Ancelotti sta già pensando alle possibili ...

Alvino sulle ultime di formazione : “Llorente non dal 1' - Younes sì pronto a dimostrare il suo valore. Insigne e Milik…” : Alvino sulle ultime di formazione Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare di come sarà la possibile formazione del Napoli. Ecco quantoha dichiarato: “Llorente sta benissimo, è un giocatore integro. Ha effettuato una preparazione personalizzata ed è un uomo che Ancelotti può utilizzare. Da ciò che ho capito io, però, al momento non ha una partita ...

Rinnovo Insigne - Il Mattino : Non è una priorità - Lorenzo ha prima due obiettivi : Rinnovo Insigne, Il Mattino scrive sul prolungamento del numero ventiquattro azzurro con il Napoli e con in testa due obiettivi prima di chiudere la carriera Rinnovo Insigne, Il Mattino: Non è una priorità, Lorenzo ha prima due obiettivi. No problem, quindi, per ciò che concerne il futuro dell’ attaccante di Frattamaggiore che, stando a quanto si apprende dalle pagine dell’ edizione odierna del quotidiano Campano, ha ...

Ventura conferma : “Insigne? Scelta giusta. Avrei dovuto dimettermi prima. Già sapevo che non sarei andato in Russia da c.t.”” : L’ex c.t. della Nazionale italiana Gianpiero Ventura, è stato intervistato da Il Mattino, tra gli argomenti anche l’esclusione di Lorenzo Insigne in Italia-Svezia. Ventura conferma, se si potesse rigiocare la partita lascerebbe Insigne in panchina. Stoccolma “In questo momento vedo l’Inter un pochino più avanti rispetto al Napoli. Conte e Sarri di nuovo in Italia? Bellissimo. Lo stesso Ancelotti l’anno scorso aveva tracciato la ...

Sconcerti : “Napoli dominato. Perché Ancelotti ha tolto Insigne? Non sembrava infortunato” : La somma algebrica che risulta dalla partita di ieri sera, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è di due ottime squadre, “una delle quali però è nettamente superiore all’altra”. Il Napoli ha subito 7 reti in due partite. Manolas non ha ancora i tempi della squadra, Koulibaly ha fatto pochi allenamenti, solo 15. Ci sarà tempo, scrive Sconcerti, per vedere un Napoli migliore, ma intanto “è stato abbastanza ...

Juventus-Napoli - Insigne suona la carica : “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo” : L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto. Jennifer Lorenzini/LaPresse Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la ...

Juventus-Napoli - Insigne : “Sarri? Strano averlo contro - ma non dobbiamo pensarci” : “E’ una settimana come tutte le altre, dobbiamo stare sereni. E’ una partita sentita qui a Napoli, questo è chiaro, cercheremo di approcciarla bene e di fare un ottimo risultato”. Queste le parole del capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del primo big match della stagione in casa della Juventus: “Sarri? Strana sensazione averlo contro ma non dobbiamo più ...

Ancelotti : «non ho visto gli episodi da rigore - ma li ha visti il Var. Spero che questa sia la normalità di Insigne» : Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Fiorentina-Napoli 3-4 «È stata una partita con poco equilibrio, la Fiorentina ha giocato meglio nel primo tempo, abbiamo fatto male in difesa ma bene in attacco. «La squadra è entrata in campo un po’ nervosa. Volevamo pressare alto, perché ci può dare dei vantaggi. In quel contesto dovevamo salire con i centrali difensivi, ci sono una serie di accorgimenti che metteremo a punto nei prossimi ...

Il Giornale : Ancelotti e Insigne si giocano la faccia. Il mercato non aiuta : niente botto : “Tocchi il Napoli e non capisci quale sia la sua seta. Non è seta pura. Però tocchi e ti vien voglia di ammirarlo. Basterà per ragionar di scudetto e dintorni? Forse no. Servirà la virtù di tanti piccoli indiani”. Esordisce così, Riccardo Signori, su Il Giornale. Prima di abbandonarsi a discorsi cari a parte del tifo napoletano. Del tipo: “De Laurentiis dovrà regalar sensazione di voler davvero vincere lo scudetto. E non invece ...

Galeone : «Non perdiamo niente senza Kean e Cutrone. Insigne e Chiesa all’estero sarebbero normali» : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Galeone sulla fuga di talenti del calcio italiano. Cosa perde il calcio italiano? «Non molto sinceramente. Non parliamo né di Baggio né di Totti. Sono bravini, qualcuno potrebbe diventare un po’ più bravo. Ma non fanno la differenza in Europa». Kean e Cutrone sono tra i migliori Under 21 che abbiamo. «E questo dimostra la mediocrità generale del nostro calcio. La penso così. Il nostro calcio è questo. ...

Ancelotti : “Non ci esaltiamo per questa vittoria. Insigne? Se è quello dell’inizio della scorsa stagione - è fondamentale” : Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky al termine dell’amichevole vinta contro il Liverpool per 3 a 0 “Una vittoria po’ inaspettata ma è stata una bella partita, affrontata col piglio giusto e una fisicità diversa rispetto alla partite precedenti. Venivamo da un periodo di lavoro pesante. Non abbiamo avuto infortunati ed è già positivo. È scesa in campo una squadra convinta e motivata” Cosa le è piaciuto “Abbiamo ...

Insigne : “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp - contro queste squadre non è mai un’amichevole! Spero…” : Liverpool-Napoli, parla il capitano Lorenzo Insigne Il capitano ed attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia di Liverpool-Napoli. queste le sue dichiarazioni: “Come arriviamo al match? Preparati, perché sappiamo che squadra è il Liverpool e che campioni ha in rosa. contro squadre del genere non è mai un’amichevole, e credo che sia una partita che ci può dire tanto. ...