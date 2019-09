Governo | Salvini | ‘mi hanno fregato? no ma in paese normale si sarebbe andati al voto’

Governo : Salvini - ‘rifarei tutto - errori compresi’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Rifarei tutto, errori compresi”. Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. Quali errori? “Forse ho una visione troppo romantica della politica…”. L'articolo Governo: Salvini, ‘rifarei tutto, errori compresi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

SONDAGGI POLITICI/ Cdx unito batte Governo Pd-M5s : Salvini al 41% e Conte.. : Intenzioni di voto e SONDAGGI POLITICI: il nodo Europa per la Lega, al 33,3%,. Salvini al 41% ma resta problema unità Centrodestra vs il Governo Pd-M5s

Governo : Salvini - 'sfido M5S e Pd ad allearsi in Umbria tanto vinciamo' : Orvieto, 12 set.(AdnKronos) - Se M5S e Pd vogliono allearsi alle Regionali come proposto da Dario Franceschini "lo facciano. Nel nome della poltrona non conoscono vergogna, lo facciano anche in Umbria, li sfido". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. "Si sono denunci

Governo : Salvini - ‘si stanno scannando e litigano su tutto - non dureranno : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – M5S e Pd “si stanno scannando anche stamattina per quaranta poltrone da sottosegretari. Ho visto che anche oggi gli ultimi sondaggi dicono che la Lega è di gran lunga il primo partito italiano. Quindi non penso potranno andare avanti a lungo solo legati dalle poltrone, perchè sull’immigrazione hanno già cominciato a litigare, sulle tasse hanno già cominciato a litigare, sulle pensioni hanno ...

Governo - Salvini : “M5s-Pd? Si scannano - litigano su tutto. Lega primo partito italiano” : “Alleanza a livello locale tra M5s e Pd? La facciano. Tanto si stanno scannando, litigano su tutto, a partire dall’immigrazione e dalle autostrade. La Lega resta il primo partito italiano”. A dirlo, a Orvieto per un comizio in vista delle Regionali in Umbria, il leader del Carroccio, Matteo Salvini. “I miei voli? Che il ministro che si occupa di polizia prenda dei voli della polizia mi sembra normale“. L'articolo ...

Di Maio : "Salvini disse 'il Governo deve cadere'" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato uno degli ospiti della prima puntata di DiMartedì su La7 e, incalzato dalle domande del giornalista e conduttore Giovanni Floris, ha fornito qualche retroscena sull'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini, che ora sta facendo di tutto per ribaltare la narrativa e attribuire a M5S e Giuseppe Conte la fine dell'esecutivo gialloverde.Il 7 agosto ho ricevuto un sms da Matteo ...

Alessandra Mussolini e il sospetto sulla crisi di Governo : "Ci deve essere qualcuno dietro a Salvini" : "Io non posso credere a quello che è successo. Qualcosa ci deve essere sotto. Non è possibile che una persona intelligente possa commettere un errore così, non ci credo. Qualcosa ci dev'essere dietro perché non è possibile che tu ad un certo punto ad agosto ti svegli la mattina e fai una crisi di go

Governo - Di Maio : “Pd? Ero scettico - poi stupito positivamente. Salvini? E’ finita come quando vieni tamponato e l’altro dà la la colpa a te” : Ospite del primo appuntamento stagionale di Dimartedì (La7), il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio ripercorre le tappe della crisi agostana di Governo e del dissidio con la Lega: “Salvini il 7 agosto mi ha mandato un sms, neppure mi ha telefonato. E ha scritto: ‘Vedi che Giuseppe Conte ti deve dire una cosa’. Fino al giorno prima, aveva detto che il Governo sarebbe andato avanti. Ho richiamato io e mi ha detto che non si ...

Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Se questo era lo schema, il progetto, l’obiettivo, è comprensibile -rivendica il presidente del Consiglio- che tutti coloro che l’hanno ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e con senso di responsabilità, per evitare al Paese una grave, gravissima incertezza economica, siano diventati nemici”.“Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento diventano non avversari, ma nemici. ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Conte poi replica con forza a quel coro ‘dignità, dignità’ che in questi giorni è più volte risuonato dai banchi della Lega. “Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità, un concetto veramente molto importante, soprattutto sul piano giuridico, perché, come si dice, è il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio, ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Sull’immigrazione Conte ribadisce la necessità di affrontare il tema in un’ottica di cooperazione con l’Europa e con i Paesi dai quali originano i flussi; rivendica il diritto di proteggere i confini nazionali; afferma l’esigenza di contrastare i traffici illegali; sottolinea l’importanza di rivedere il regolamento di Dublino. Ma soprattutto invita maggioranza, opposizione e tutti i ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Ovviamente il Governo -spiega il presidente del Consiglio- non entra nel merito delle inchieste in corso. Per quel che riguarda la competenza del Governo una misura è stata già adottata: è stata istituita presso il ministero della Giustizia una squadra speciale per la protezione dei minori. Riteniamo cioè che sia urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli ...