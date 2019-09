Cancro alla prostata | arriva l’esame del sangue in grado di rilevarlo anche precocemente

Ballando con il Cancro - flash mob di Carolyn Smith e Samuel Peron : Dance for Oncology (D4O) è il primo progetto in Italia di ballo dedicato a pazienti oncologici che permette di migliorare l'umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere. Il progetto è stato presentato da Carolyn Smith, Samuel Peron e dalla professoressa Adriana Bonifacino. Il flash mob è stato realizzato con i pazienti oncologici del Sant'Andrea di Roma. Carolyn Smith è una nota danzatrice e coreografa, Presidente ...

Farmaco può causare il Cancro alla pelle : l’avviso di AIFA e EMA [NOME e DETTAGLI] : L’EMA sta rivedendo i dati sul cancro della pelle in pazienti che utilizzano Picato (ingenolo mebutato), un gel per il trattamento della cheratosi attinica, una lesione della pelle causata da un’eccessiva esposizione al sole. La revisione è stata avviata sulla base di dati provenienti da diversi studi che mostrano un numero più elevato di casi di cancro della pelle, compresi casi di carcinoma a cellule squamose, in pazienti che ...

Un alimento protegge dal Cancro alla prostata : ha un misterioso “effetto-scudo” contro il tumore : Dedicato a ‘lui’, quando aspetta la fine dell’estate per battere i boschi palmo a palmo alla ricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. E per chi li porta in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di stagione, appare sull”International Journal of Cancer’ che riporta i risultati di ...

“Devastata dalla chemio - ma il Cancro non esisteva”. La denuncia della cantante : Incredibile caso di presunta malasanità denunciato da Marisa Sacchetto, cantante molto famosa negli anni Ottanta. Nel 2015, inseguito a delle analisi le è stato diagnosticato un tumore e l’artista è stata costretta a sottoporsi ad un ciclo di cure molto pesanti per debellarlo. In seguito al primo ciclo di chemio e radio, la cantante fiaccata dalle cure sia fisicamente che psicologicamente si è rivolta al proprio medico curante ed ha fatto una ...

I funghi riducono il rischio di Cancro alla prostata : ecco la quantità ideale : Gli scienziati hanno scoperto che maggiore è il consumo di funghi, minore è il rischio di sviluppare il tumore alla prostata. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione, quali siano le quantità analizzate, cosa c'è da sapere sulle tipologie di funghi e cosa hanno da dirci su questo meccanismo.Continua a leggere

Farmaci : via libera dell’Ue alla prima immunoterapia per il Cancro al seno - “cambierà la vita delle donne” : La Commissione europea ha approvato Tecentriq* (atezolizumab) di Roche in combinazione con Abraxane* (nab-paclitaxel) per alcune pazienti adulte con carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico. L’approvazione di questa associazione segna il via libera al primo regime di immunoterapia disponibile in Europa per il carcinoma mammario triplo negativo e sarà destinato alle pazienti con tumori Pd-L1 ...

LUCIANO PAVAROTTI/ Il Cancro al pancreas e la grande amicizia con Lucio Dalla : LUCIANO PAVAROTTI, la sua morte avverrà a Modena nel settembre del 2007, affaticato dal cancro al pancreas. 'PAVAROTTI & friends': quella volta dei Tre Tenori...

Nadia Toffa morta - addio alla Iena guerriera contro il Cancro. Venerdì i funerali : Nadia Toffa è morta. La giornalista delle Iene si è spenta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio della sua morte è arrivato dalla pagina...

Addio alla 'Iena' guerriera dal cuore d'oro : morta a 40 anni - stroncata dal Cancro : Se ne è andata in silenzio dopo quasi due anni di malattia. Molti telespettatori avevano cominciato a conoscerla e ad apprezzarla solo dopo l'annuncio del cancro che l'aveva colpita. Lascia un esempio di coraggio e dignità nell'affrontare la malattia considerandola persino un'opportunità. È morta stamattina Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata de "Le Iene", celebre programma giornalistico di Italia 1. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 40 ...

Nadia Toffa morta - da Oriana Fallaci a Emma Marrone e Lorella Cuccarini : tutti i vip che hanno parlato apertamente del Cancro : Le cose terribili hanno sempre tantissimi nomi. “Malattia inguaribile”, “male incurabile”,“lunga malattia”, “male del secolo”. Nadia Toffa aveva scelto di chiamarlo cancro fin dall’inizio. Su Instagram metteva davanti alla parola pure il cancelletto, per trasformarla in hashtag e vaffanculo. Se doveva parlare della sua malattia, tanto valeva parlarne maestosamente, senza parafrasi. Wondy, su quelle parafrasi, ci ha sbattuto la testa per anni: ...

