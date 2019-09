Zingaretti | «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd Lavorerò per presidente dem donna»

Zingaretti : «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd» : Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi...

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Spero di no - evitiamo lo scisma - non avrebbe senso» : Il segretario del Partito democratico: «Non avrebbe alcuna ragione di essere». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Conte - Di Maio e Zingaretti con Renzi cupido. Spunta un altro murale : Dopo il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Renzi-cupido che fa scoccare l'amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti. Tv Boy colpisce ancora. Nuovo murale dello street artist palermitano Salvatore Binentende a piazza Capizucchi sul Conte bis come Aglaia, Eufrosine e Talia, le Tre Grazie immortalate sulla tavola dipinta nel 1503 da Raffaello Sanzio. TvBoy, l’artista di strada che si è fatto largo per le sue performance pittoriche estemporanee, ...

Conte celebra nozze Di Maio-Zingaretti (Renzi è Cupido) : "Gli amori estivi possono durare?" : Torna a colpire, con l'abituale carica ironica, l'autore dell'ormai celebre murale del bacio tra Salvini e Di Maio. La nuova...

Luigi Di Maio e Zingaretti come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo : Marcucci - ‘grazie a Renzi - Franceschini e Zingaretti’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Buon lavoro al Presidente del Consiglio, a tutta la squadra del Governo ed un particolare in bocca al lupo alla mia collega senatrice Teresa Bellanova, nuova ministra delle politiche agricole. Un profondo e sentito ringraziamento a Matteo Renzi che ha aperto la strada a questo vero cambiamento della politica italiana, a Dario Franceschini, a tutti i dirigenti del Pd, a partire dal segretario ...

Nicola Zingaretti - i renziani minacciano : "Se andiamo avanti così - potremmo rimanere fuori" : "Di Maio al Viminale, allora meglio tornare al voto". I renziani cambiano idea sull'accordo con i Cinque Stelle. Il primo a dire "no" dal Pd è Francesco Bonifazi. A fargli eco un altro parlamentare molto vicino a Renzi, che ha detto: "Per noi questo sarà un governo amico, ma potremmo rimanerne fuori

Pietro Senaldi - pagelle della crisi : "Bocciati Salvini - Zingaretti - Di Maio - promosso Renzi per colpe altrui" : "La politica ha scoperto la vocazione al suicidio di tutti i suoi protagonisti". Pietro Senaldi, direttore di Libero, dà le pagelle della crisi e boccia i tre protagonisti di Lega, Pd e Movimento 5 stelle. Matteo Salvini, spiega Senaldi, "aveva il Paese in mano, ha rotto, ma ha sbagliato a tentare d

Governo - i renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

I renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

VERSO IL CONTE-BIS/ Il sì di Zingaretti e i calcoli di Renzi : Il veto di Zingaretti al Conte bis è destinato a cadere. Vincono Renzi, Grillo e i 5 Stelle. E il Pd si sposta a sinistra. Forse

Governo - Zingaretti accerchiato nel Pd : pressing dei renziani per il sì a Conte : È un passaggio difficile quello che Nicola Zingaretti deve affrontare nelle prossime 48 ore. Il colloquio telefonico con Luigi Di Maio non è servito a far capire all'interlocutore...