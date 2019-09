Alla scoperta della novità elettriche Opel con la Realtà Aumentata

Lazio : torna 'Alla scoperta di Eea' a Ponza dal 13 al 15 settembre : Roma, 10 set. (Labitalia) - Saranno i riti arcaici propiziatori della vendemmia pagana del Biancol[...]

«X Factor 13» : la prima volta dei giudici (Alla scoperta del talento) : X Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaArrivano alla conferenza stampa con lo sguardo incerto di ...

Alla scoperta del colorato mondo degli antociani - i pigmenti rossi salutari contenuti nei piccoli frutti : Il colorato mondo degli antociani, i pigmenti rossi salutari contenuti nei piccoli frutti, nell’uva e nel vino, è al centro del congresso internazionale che si è aperto, oggi, Alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Messico, Nuova Zelanda, sono solo alcuni dei paesi rappresentati in “Iwa 2019”. L’evento scientifico si concluderà mercoledì 11 settembre con 11 sessioni scientifiche e centotrenta ...

Venezia in barca - Alla scoperta delle isole meno note della laguna : Poveglia, l’isola delle grigliate della domenicaPoveglia, l’isola delle grigliate della domenicaMalamocco, l’altro LidoMalamocco, l’altro LidoSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Giorgio, l’isola dell’arte e della gastronomiaSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronSan Lazzaro degli Armeni, l’isola di ByronIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaIsola della Certosa, il parco urbano di VeneziaLe Vignole, gli orti dei ...

Cancro Alla prostata - mangiare i funghi riduce il rischio del 17% : la scoperta impressionante : La rivista International Journal of Cancer ha riportato i risultati di uno studio giapponese, secondo il quale mangiare funghi, due o tre volte a settimana, ridurrebbe il rischio di Cancro alla prostata del 17%. I ricercatori hanno però precisato che resta da chiarire la ragione dell'effetto-scudo d

Andrea Piccolo : “Il vero ciclismo comincia adesso”. Alla scoperta del talento juniores che piace all’Astana : Dodici vittorie stagionali, tra cui titolo europeo e italiano a cronometro, medaglia di bronzo continentale nella prova in linea e argento nazionale. L’ultimo sigillo al Giro della Lunigiana, una delle prove internazionali più importanti della stagione juniores. Numerosi piazzamenti e gli occhi del Team Colpack che puntano su di lui, lo ingaggiano; e al contempo arriva il Team Astana, che vorrebbe portarlo nel mondo dei professionisti nel ...

La pietra più grande del mondo? In realtà non è Uluru : Alla scoperta del Monte Augustus - la montagna degli indigeni [FOTO] : Fino a poco tempo fa, gli esperti erano concordi all’unanimità nell’affermare che Uluru o Avers Rock ( in Inglese ) fosse la formazione rocciosa più grande al mondo. Tuttavia, di recente, molti esperti del settore hanno preferito prendere le distanze da questa “graduatoria” di massicci a causa di un’altra formazione rocciosa tra le più celebri al mondo ( che attualmente viene classificata come la più grande ): il ...

Alle 14 : 30 in diretta Alla scoperta di Monster Hunter World : Iceborne : Quest'oggi abbiamo organizzato una diretta davvero molto interessante perché ci dà l'occasione di tuffarci alla scoperta di Monster Hunter World: Iceborne, l'attesa espansione dell'acclamato titolo Capcom lanciato a inizio 2018.Monster Hunter World: Iceborne sviluppa sotto molti aspetti il gioco originale a partire da una nuova storia che riprende le fila della vicenda principale e conduce i cacciatori in una nuova regione chiamata Hoarfrost ...

Enrico Brizzi : «Alla (ri)scoperta dell’Appennino» : Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi Enrico Brizzi non si ferma mai. Neanche per questa intervista, che rilascia mentre si dirige al mercato del pesce con la figlia più piccola: «Stamattina la ragazza ha avuto problemi con la sveglia», spiega al telefono con voce placida, la stessa che lo accompagna alle presentazioni e ai molti eventi cui interviene come autore di best-seller e camminatore ...

Alla scoperta di riti voodoo - sesso e portafortuna a New Orleans nel doc di Arte in Italiano : I riti voodoo sono davvero in grado di manipolare i sentimenti? A questa domanda risponde il documentario New Orleans: amore e riti voodoo di Arte in Italiano.Il reportage analizza l’utilizzo di portafortuna, bambole, filtri d’amore, danze propiziatrici, sigari magici a New Orleans, negli Stati Uniti, dove i riti voodoo sono ancora molto popolari.New Orleans: amore e riti voodoo fa pArte della serie di Arte in Italiano ...

iPhone - scoperta una fAlla che consentiva accesso a foto - password e messaggi da anni : Il team sicurezza di Google ha scoperto una falla dentro iOS che consentiva di avere accesso all'iPhone semplicemente visitando uno specifico sito. Secondo quanto riportato da Ian Beer, ricercatore di Google Project Zero, il malware era in grado di installarsi nel sistema operativo senza richiedere alcuna interazione con l'utente: bastava visitare uno dei siti web compromessi e gli hacker avevano accesso a messaggi, foto, password e a tutti i ...

Turismo Sicilia : nel Weekend tornano i treni storici Alla scoperta dell’Isola : Quattro treni storici per scoprire le bellezze e le tradizioni della Sicilia. Weekend di ricco di appuntamenti in Sicilia per i treni storici del gusto con quattro viaggi tra sabato e domenica prossimi in altrettante aree dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Sabato 31 agosto, con partenza alle 16 dalla stazione di Agrigento, è in programma ‘Il Treno dei Templi‘ ...

Catanzaro Alla scoperta della funicolare : Un tour alla scoperta della funicolare tra passato e presente. Si terrà venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalle ore 18 alle ore 20, l’iniziativa lanciata dall’Amc Spa e dall’associazione Catanzaro è la mia città, in collaborazione con le guide turistiche Mario Mauro e Antonella Soluri. Dalle ore 18 alle ore 20, ogni mezzora partiranno visite guidate durante le quali sarà possibile conoscere la storia di questo suggestivo mezzo, ...

“Ride on Colors” – Oltre 150 ciclisti col ct Cassani Alla scoperta della terra dei piloti - in bici anche Michele Pirro [GALLERY] : Oltre 150 ciclisti insieme al ct Davide Cassani per “Ride on Colors”. La pedalata alla scoperta dei luoghi della Riders’ Land Si sono presentati in Oltre 150 questa mattina alle 8 in piazzale Roma per partecipare a “Ride on Colors” la pedalata insieme a Davide Cassani alla scoperta dei luoghi della Riders Land. E il CT della nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi dell’Emilia Romagna non si è presentato solo. Al ...