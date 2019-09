Tommy Hilfiger | in arrivo la nuova collezione con Lewis Hamilton

(Di lunedì 9 settembre 2019) Squadra che vince non si cambia, e quella formata dane è la dimostrazione: il 16 settembre, la sera prima dell'inizio della settimana della moda milanese, presso la Società del Giardino nella città meneghina il brand americano svelerà, infatti, lain collaborazione con il celebre pilota, cinque volte campione del mondo di Formula Uno, nonché ambasciatore globale delle linee maschili di. Questa è la terza collaborazione dicon il marchio, ma per lo sportivo britannico è un po' come se fosse ancora la prima volta: «Ogniè l'inizio di un nuovo viaggio» ha dichiarato nel comunicato stampa «È un'opportunità per esprimere nuove idee facendo evolvere insieme ogni design. Ognuno porta la propria creatività ed ...

Io Donna

