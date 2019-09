Pomeriggio 5 | Francesca De Andrè è tornata da Giorgio? Parla Gennaro

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 9 settembre 2019)Lillio aCinque sulla rottura con: “Ha cercato” E’ appena terminata la prima puntata della nuovissima edizione di5. E in questa occasione Barbara d’Urso, dopo aver intervistato Paola Caruso e il suo nuovo fidanzato, ha fatto una lunga chiacchierata conLillio, il quale, ovviamente, hato della rottura conDe. E dopo aver svelato di essersi lasciati per incompatibilità caratteriali, ha anche fatto una clamorosa confessione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto?del GF, visibilmente adirato in volto, ha svelato: “La nostra relazione è terminata ad inizio Agosto…Nemmeno una settimana e lei ha ha cercato un chiarimento con…Ci sono rimasto male…Non so se stiano insieme, ma se sì allora vuol dire che non si dà il giusto valore ai ...

