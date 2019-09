Inter | Lautaro Martinez svela un retroscena sull”amico’ Icardi

Inter – Caso Icardi - Lautaro Martinez difende Mauro : “voleva restare - ma desiderava giocare” : Lautaro Martinez ed il desiderio di Mauro Icardi: le parole dell’argentino sul suo ex compagno di squadra Mauro Icardi è ormai un giocatore del PSG: è terminata finalmente la telenovela con l’Inter, ma c’è chi ancora ne parla. Per la precisione, Lautaro Martinez, ha rilasciato un commento sul desiderio del suo ex compagno di squadra, che sarebbe voluto restare all’Inter. “Ho un buon rapporto con lui, parliamo ...

Lautaro Martines : “Icardi avrebbe preferito rimanere all’Inter” : Venerdì notte l’Argentina ha vinto contro il Cile in amichevole. In squadra c’era anche Lautaro Martines che ha rilasciato alcune battute a TYC Sports. Tra le altre cose, l’attaccante nerazzurro non ha evitato una battuta sul compagno di reparto, Mauro Icardi. “Da quello che so avrebbe preferito rimanere all’Inter”. Non una novità, certo, rispetto alle dichiarazioni di Icardi che hanno preceduto, per mesi, la ...

L'Inter di Conte fa l'anti-Juve : 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku : Soffre ma vince L'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti con Lautaro - tris del Sassuolo alla Samp. Pari Atalanta-Torino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 a tra poco per i secondi tempi. 21.38 riepilogo risultati: GENOA-FIORENTINA 1-0, C.Zapata. Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, Tripletta Berardi. UDINESE-PARMA 1-1, Lasagna e Gervinho. Atalanta-Torino 1-1, Bonifazi e D.Zapata. CAGLIARI-Inter 0-1, Lautaro Martinez. LECCE-VERONA 0-0. 21.37 si concludono tutti i primi tempi. 21.36 GENOA-FIORENTINA 1-0, fine primo tempo. 21.35 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, ...

LIVE Serie A calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Inter con Lautaro - Sassuolo con la tripletta di Berardi e in vantaggio il Genoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, GOOOOOOOOOOL, Berardiiiiiiiiiiiiii, tripletta da fuori area a giro con il sinistro mette in rete. 21.28 UDINESE-PARMA 1-1. GOOOOOOOOOOOL, Gervinhoooooooo, solita azione di Gervinho che se ne va sulla fascia destra supera Sema e va in gol sul primo palo coperto da Musso. 21.27 LECCE-VERONA 0-0, spinge il Lecce ma non riesce a trovare la porta con le sue ...

Probabili formazioni 2^ giornata : Cagliari-Inter - Conte con Lukaku- Lautaro - Olsen subito dal 1' : Probabili formazioni 2 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato che prenderà il via con il match di venerdì sera tra Bologna e SPAL. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina: il guerriero è pronto a guidare i rossoblù nel primo appuntamento stagionale tra le propria mura amiche. SPAL a caccia di […] L'articolo Probabili formazioni 2^ giornata: Cagliari-Inter, Conte con Lukaku- Lautaro, Olsen ...

LE PAGELLE/ Inter Lecce - 4-0 - : Fantacalcio - Lukaku oscura Lautaro. I voti - Serie A - : PAGELLE Inter-Lecce, 4-0,: Fantacalcio, i voti della partita valida nella 1giornata della Serie A 2019-2020. Romelu Lukaku oscura Lautaro Martinez.

Futuro Icardi – Maurito alla festa di compleanno di Lautaro Martinez con i compagni dell’Inter : la risposta dell’argentino ai giornalisti lascia di stucco : Icardi lascia tutti a bocca aperta: la risposta ai giornalisti dopo la festa di compleanno di Lautaro Martinez è sorprendente Non è ancora stato definito il Futuro di Mauro Icardi, ma intanto il calciatore argentino si ritiene a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, tanto da rilasciare risposte ‘piccanti’ alla stampa. Icardi ha festeggiato ieri sera con tutti i suoi compagni di squadra interisti i 22 anni di Lautaro ...

Icardi alla cena di Lautaro : “Ultimo giorno da Interista? Si!” : Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista. Una cena a tinte nerazzurre, per festeggiare i 22 anni di Lautaro Martinez: l’Inter quasi al completo alla festa del Toro, tra i presenti anche l’amico Mauro Icardi. ...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri se arriveranno nuovi centravanti.

Inter - 5 reti alla Pro Sesto : mattatore Lautaro Martinez : L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club nerazzurro dovrà necessariamente piazzare due colpi in attacco sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Nel frattempo la squadra ha affrontato in amichevole la Pro Sesto, squadra di serie D, in evidenza l’attaccante Lautaro Martinez, l’argentino è stato autore di una tripletta, mentre gli ...

Inter - Lautaro Martinez è tornato : “ho parlato molto con Conte - lui punto tutto sul lavoro” : L’attaccante dell’Inter ha parlato al ritorno dall’Argentina, soffermandosi su ciò che lo aspetta lavorando con Antonio Conte Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Antonio Conte, esaurendo il periodo di riposo concesso dall’Inter dopo la Copa America. Il Toro si è presentato alla Pinetina, stringendo la mano al nuovo allenatore e salutando i suoi compagni, vecchi e nuovi. Spada/LaPresse Intervenuto poi ai ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “oggi ho parlato con Conte…” : “Sono molto contento perche’ torno ad allenarmi. Noi siamo pronti a dare tutto il nostro meglio per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare e divertirmi. In ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez allontana l’addio : “non ho parlato con il mio agente del Barcellona” : L’attaccante dell’Inter ha ammesso di voler rimanere in nerazzurro, rivelando di aver già parlato con Antonio Conte Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter, nonostante il presunto Interesse nei suoi confronti del Barcellona del connazionale Lionel Messi. Spada/LaPresse Il ‘Toro’ ha espresso la sua volontà nel corso di un’Intervista rilasciata a Fox Sport Radio in Argentina, ...